(ANSA) – ROMA, 25 GEN – “Mangerei un happy meal in

televisione se McDonald’s accettasse i Dogecoin”. Lo twitta Elon

Musk prendendo di mira il colosso degli hamburger, sul quale

preme per accettare la criptovaluta. Da settimane Musk spinge il

Dogecoin, che può ora essere usato per acquistare alcuni

prodotti Tesla. Il tweet di Musk su McDonald’s spinga il

Dogecoin, che arriva a guadagnare l’8%. (ANSA).



