Per il turismo dello Spazio il nuovo appuntamento chiave è fissato per questa notte, la notte tra il 15 e il 16 settembre, tra l’una e le due italiane: in quel momento, con la missione Inspiration4 di SpaceX, società di Elon Musk, 4 americani saranno lanciati da soli in orbita con un missile Falcon 9.

Partiranno dal Kennedy Space Center della Nasa, in Florida: l’equipaggio viaggerà per 3 giorni intorno alla Terra a un’altitudine superiore a quella della Stazione spaziale Internazionale e sarà posizionato nella capsula Dragon, alta 8 metri e larga 4, che si trova in cima al razzo.

Nel dettaglio, il decollo è previsto per mercoledì 15 settembre alle 2.02 italiane di giovedì 16, con una finestra di lancio di 5 ore: il primo stadio si separerà dal veicolo spaziale a un’altitudine di circa 80 chilometri e tornerà automaticamente sulla Terra per essere riutilizzato in futuro, mentre il secondo dovrebbe staccarsi qualche minuto dopo il decollo.

A capo della missione c’è il miliardario statunitense Jared Isaacman, 38 anni, fondatore e amministratore delegato della piattaforma di pagamenti digitali Shift4Payment, che ha finanziato la spedizione (il prezzo del biglietto non è stato reso noto) e invitato gli altri 3 componenti del team. Si tratta di Hayley Arceneaux, 29 anni, infermiera e sopravvissuta al cancro pediatrico; Chris Sembroski, 42 anni, veterano della Us Air Force che ora lavora nell’industria aeronautica; e Sian Proctor, professoressa di Geologia di 51 anni, che oltre 10 anni fa era stata finalista per diventare astronauta della Nasa.

L’evento segna una tappa importante per il turismo spaziale, dopo i voli dello scorso luglio già effettuati dai miliardari Richard Branson e Jeff Bezos, che tuttavia avevano viaggiato con astronauti professionisti a bordo, gli stessi che mancano nella missione Inspiration4 di SpaceX. Rendendola in qualche modo unica.