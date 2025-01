“Invitiamo aziende, istituzioni, università e cittadini di tutto il mondo a unirsi a noi per celebrare questa giornata e contribuire al dibattito sul futuro dell’IA” ha concluso la presidente Lazzaroli.

L’ obiettivo di Enia è ottenere in futuro il riconoscimento ufficiale della Giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale da parte delle Nazioni Unite o di altre istituzioni internazionali, consolidando questa ricorrenza come un appuntamento fisso nel calendario globale della scienza e dell’innovazione.

UN RICONOSCIMENTO GLOBALE IN VISTA

– Hackathon e sfide tecnologiche, per incentivare soluzioni innovative basate sull’IA;

– Webinar e workshop per approfondire temi come IA generativa, sostenibilità e regolamentazione;

Per la prima edizione della Giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale, ENIA organizzerà una serie di eventi e tavole rotonde che coinvolgeranno esperti di IA, istituzioni, imprese e cittadini. Tra le attività previste:

EVENTI E INIZIATIVE PER L’AI INTERNATIONAL DAY

– Promuovere la consapevolezza sull’importanza dell’IA in diversi settori, dalla sanità all’industria, dall’educazione alla sostenibilità.

UNA GIORNATA PER RIFLETTERE SUL FUTURO DELL’IA

Roma – L’Ente Nazionale per l’Intelligenza Artificiale (Enia) annuncia ufficialmente il lancio della prima Giornata Internazionale dell’Intelligenza Artificiale, che verrà celebrata il 4 luglio di ogni anno. La data scelta coincide con l’inizio della Dartmouth Conference del 1956, l’evento storico che segnò la nascita ufficiale della disciplina dell’Intelligenza Artificiale.

