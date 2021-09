Alla fine della scorsa settimana si è chiuso in California il processo fra Epic Games e Apple che aveva fatto seguito alla causa depositata da Epic ad agosto 2020.

L’azienda di gaming, che sviluppa il famoso videogioco Fortnite, aveva messo in discussione il modello di business dell’App Store, sostenendo in particolare che Apple abusasse di una posizione di monopolio nella distribuzione delle app, impedendo agli sviluppatori di adoperare metodi di pagamento alternativi agli Acquisti In App per vendere contenuti digitali all’interno delle applicazioni.

Sui cosiddetti Iap (la sigla sta per In-App Purchase), Apple acquisisce una commissione, come sulla vendita delle app, pari al 30% del prezzo, oppure al 15% se lo sviluppatore ha un fatturato inferiore al milione di euro all’anno. La sentenza emessa dalla giudice Yvonne Gonzalez Rogers è favorevole ad Apple in 9 dei 10 punti del dibattimento e stabilisce che l’azienda non detiene un monopolio nel mercato della distribuzione delle app per smartphone. L’unico punto in cui Epic ha avuto la meglio riguarda la possibilità per gli sviluppatori di informare i clienti dell’esistenza di metodi di pagamento alternativi alla piattaforma Apple: è un aspetto molto importante, che potrà forzare cambiamenti rilevanti alle regole dell’App Store, ma le cui conseguenze pratiche non sono al momento chiare per nessuna delle parti coinvolte.

Apple non è un monopolio

Per Apple l’aspetto più importante è riassunto in questo passaggio con cui la giudice Gonzalez Rogers apre la sentenza a pagina 1: “Sulla base dei documenti processuali, la Corte non può definitivamente concludere che Apple è un monopolio secondo le leggi antitrust sia federali sia dello Stato”. Per Apple si tratta di una decisione di fondamentale importanza, perché è la prima volta che la condizione di non-monopolio viene affermata in sede processuale. La sentenza specifica inoltre che Apple non può essere considerata colpevole del successo dell’App Store, e che dai documenti si evince con certezza che l’azienda e i gli sviluppatori di terze parti come Epic “hanno beneficiato in maniera simbiotica dello sviluppo e della cura dell’ecosistema iOS da parte di Apple, inclusi i dispositivi e il software che vi sottende”.

Tuttavia il giudizio specifico non chiude le porte a futuri procedimenti antitrust. Nella sentenza la giudice ammette che Apple è molto vicina a una posizione monopolista e che “è salvata solo dal fatto che il suo market share non è più alto, dal fatto che concorrenti in sottomercati correlati stanno facendo progressi nel sottomercato del mobile gaming, e infine dal fatto che Epic probabilmente non si è concentrata adeguatamente su questo argomento”.

A questo punto Apple ha risposto dicendosi sicura della propria difesa: se i costosissimi avvocati di Epic Games, fra i più esperti del settore, non sono riusciti ad affermare questo punto, dicono da Cupertino, ci sono buone probabilità che sia perché Apple non rappresenta un monopolio.

Sarà interessante vedere se in futuro questo aspetto verrà nuovamente utilizzato in sede processuale: allo stato dei fatti, la decisione del tribunale californiano è abbastanza chiara, e ci sono buone probabilità che Apple la adoperi per parare i fendenti delle autorità antitrust a livello globale.

No al sideloading e altre richieste

La sentenza respinge varie altre richieste avanzate da Epic; in particolare, la giudice:

ha detto no al sideloading , l’operazione che permetterebbe di installare app su iPhone e iPad senza passare dall’App Store;

ha rifiutato la possibilità degli store dentro lo Store , cioè di aprire store di beni virtuali all’interno delle app;

ha respinto la richiesta di sistemi Iap alternativi a quello ufficiale dell’App Store;

ha confermato la liceità della struttura delle commissioni dell’App Store.

La sentenza conferma anche che il sistema di revisione delle applicazioni prima della pubblicazione sull’App Store è una procedura lecita e tutela la privacy e la sicurezza degli utenti. Tuttavia le parole della giudice Gonzalez Rogers contengono più sfumature di quelle che Apple vorrebbe mostrare: per esempio, la linea difensiva secondo la quale il sideloading e l’assenza di revisione delle app abbiano reso MacOS un campo minato di malware (una posizione portata avanti da Apple con una testimonianza del vicepresidente Craig Federighi) non ha convinto la Corte. Da Cupertino hanno voluto giocare ogni possibile asso, fino al punto di sacrificare il buon nome del Mac per salvare lo status quo della piattaforma iOS, ma a leggere il giudizio finale forse non ce n’era bisogno.

Il futuro degli acquisti in app

Nel complesso la sentenza appare positiva per Apple, ma c’è un punto specifico, l’unico su cui Epic ha avuto la meglio, che potrà creare qualche problema all’azienda di Cupertino: la giudice Gonzalez Rogers ha decretato che la cosiddetta Anti-steering provision del regolamento dell’App Store viola le leggi californiane sulla concorrenza sleale.

Per Anti-steering provision si intende un passaggio dei Termini di Servizio del contratto della piattaforma di sviluppo in cui Apple impedisce agli sviluppatori di comunicare a chi compra l’esistenza di metodi di pagamento esterni all’App Store. La regola è quella per cui Netflix o Spotify, per esempio, non possono pubblicizzare i loro piani di abbonamento all’interno delle proprie app né il fatto che ci si può iscrivere ai servizi direttamente dal loro sito.

Il passaggio del regolamento di Apple dice questo: “Le applicazioni e i loro metadati non possono includere bottoni, link esterni o altre call to action che dirigano gli utenti verso meccanismi di acquisto diversi dagli acquisti in app”; la sentenza afferma che Apple non può più imporre quest’obbligo e dunque che questo punto del regolamento dovrà essere cambiato.

Il problema, al momento, è che la giudice non ha chiarito come e in che misura Apple dovrà rivedere questo passaggio: due settimane fa, per chiudere un contenzioso con l’Antitrust giapponese, l’azienda di Cupertino ha annunciato che consentirà alle app per la fruizione di contenuti multimediali (come Netflix e Spotify, appunto) di inserire un singolo link verso una pagina esterna per l’abbonamento o la gestione dell’account del servizio.

Ad Apple basterà estendere questa regola anche a tutte le altre applicazioni per ottemperare alle imposizioni della giudice Gonzalez Rogers? Una risposta ancora non c’è, e anche da Cupertino confermano che non è ancora chiaro quali saranno i passaggi successivi alla luce della sentenza.

Molti analisti hanno letto questo aspetto della sentenza come un rischio rilevante per i conti di Apple, tanto che venerdì scorso le azioni dell’azienda hanno perso il 3,3%. Se Cupertino dovesse essere costretta ad aprire a pagamenti alternativi all’App Store, il fatturato derivante dagli acquisti in app (nel 2020, oltre 6 miliardi di dollari nei soli Stati Uniti) potrebbe risentirne. Al momento si tratta però di supposizioni, perché non è chiaro in che modo Apple dovrà rivedere le regole sui pagamenti esterni e dunque non è possibile capire quanto tali cambiamenti influiranno sugli introiti dell’App Store.

Epic Games deve risarcire Apple

La scorsa estate, In previsione della causa contro Apple, Epic Games aveva inserito all’interno di Fortnite un sistema di pagamento alternativo agli Iap per l’acquisto di monete virtuali da utilizzare nel gioco, un’operazione in aperta violazione dei Termini di Servizio dell’App Store. Utilizzando il sistema Epic Direct Payment anziché le In-App Purchase di Apple, gli utenti potevano godere di uno sconto consistente sul prezzo del bene digitale. La sentenza ha decretato in maniera univoca che l’operazione fu illecita. In conseguenza a questa violazione del contratto, Epic dovrà versare ad Apple circa 3,6 milioni di dollari, cioè il 30% dei 12 milioni fatturati dall’attivazione del sistema di pagamento alternativo, fino al momento in cui Apple ha rimosso Fortnite dall’App Store per la violazione del contratto. In conseguenza di questa decisione Fortnite al momento non potrà inoltre tornare sull’App Store, né Apple è costretta a ripristinare il certificato di sviluppo dell’azienda, revocato un anno fa proprio in virtù della violazione del contratto.

Va bene, ma quindi chi ha vinto?

Se Epic ha perso su quasi tutta la linea, la vittoria di Apple (che pure c’è stata) è fortemente ridimensionata dall’incertezza sul futuro della Anti-steering provision. È interessante notare che Epic Games ha ammesso la sconfitta, senza neppure provare a fare leva sull’unico punto su cui ha avuto la meglio. Considerato che questa sentenza innescherà probabilmente uno dei cambiamenti più rilevanti alla struttura dell’App Store sin dai tempi della sua fondazione, gli sviluppatori di Fortnite avrebbero potuto forse prendersi almeno questo merito a fronte di una sconfitta più ampia.

Al momento Epic ha preferito però fare ricorso in appello, mentre gli avvocati di Apple stanno ancora valutando il da farsi. La Mela si trova a un bivio: accettare la sentenza e lavorare a cambiamenti radicali alle regole dell’App Store che evitino altre cause in futuro, oppure fare a propria volta ricorso per contestare la sentenza sull’unico aspetto sfavorevole, rischiando però di invalidare gli altri elementi positivi emersi sin qui.

