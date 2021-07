L’11 luglio 1969, era un venerdì, il mondo era in attesa dell’imminente partenza della missione dell’Apollo 11 per la Luna, prevista qualche giorno dopo, e la Bbc trasmise la nuova canzone di un giovane cantante ancora poco noto, David Bowie.

La canzone era Space Oddity: è stata un tale successo che negli anni ne è stato descritto ogni singolo aneddoto (qui ne trovate molti, ma anche qui). In questo Almanacco dell’innovazione quelli rilevanti però sono tre. Il primo, l’ispirazione: da dove venne l’idea a David Bowie per scrivere la storia di Major Tom e il suo malinconico dialogo dalle stelle con Ground Control? Dalla visione di 2001, Odissea nello Spazio di Stanley Kubrick, il film che era uscito nel maggio del 1968 (anche il titolo scelto sarebbe una citazione del film). Il secondo aneddoto riguarda la meravigliosa cover che ne ha fatto un vero astronauta cantandola dalla Stazione Spaziale: era il 2013, lui si chiama Chris Hadfield e tra le centinaia di interpretazioni di Space Oddity (alcune anche in italiano, non brillantissime), questa, per Bowie stesso, è la più struggente (qui il video, la voce non è quella di Bowie ma merita la visione).

Terzo e ultimo aneddoto: il 7 febbraio 2018 Elon Musk ha mandato una Tesla Roadster rossa nello Spazio; a bordo un manichino vestito da astronauta, Spaceman; l’autoradio accesa a palla sulle note del capolavoro di David Bowie.

Come al solito, vale l’invito a segnalare storie, possibilmente italiane, per questo almanacco dell’innovazione scrivendomi a dir@italian.tech.