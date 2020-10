(ANSA) – ROMA, 6 OTT – Essere se stessi sui social è segno

di

benessere psicologico e

l’autenticità online aiuta a sentirsi meglio. È

quanto emerso da uno studio di Erica Bailey della Columbia

University a New York, pubblicato sulla rivista Nature

Communications. Si stima che quasi 4 persone su 5 usino un

qualche social e che i tre quarti di questi lo facciano su base

quotidiana; l’impatto di questa abitudine sulla psiche

individuale può essere rilevante. Per questo gli autori hanno

studiato l’autenticità delle informazioni postate su Facebook da

un campione di 10.560 individui, confrontando il quadro

psicologico emerso dall’analisi di questa attività con i

risultati ai test standard di personalità cui ciascun volontario

è stato sottoposto. I partecipanti hanno anche compilato un

questionario ad hoc per misurare il proprio benessere psichico,

chiamato test ‘Life Satisfaction’. Ebbene è emerso che quanto

più l’attività su facebook era in linea coi risultati ai test di

personalità, maggiore era il benessere psichico riscontrato con

il test Life Satisfaction. Nella seconda parte dello studio,

poi, gli esperti hanno chiesto a una piccola parte del campione

di scrivere post autentici sul social ed hanno visto che questa

attività si associa a un aumento del benessere psichico

riportato da ciascuno. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram