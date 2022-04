Sabato 23 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00 prima edizione del CREATORS DAY, una giornata dedicata ai content creators, con lezioni avanzate, strategie e contenuti esclusivi insieme ad alcuni dei migliori professionisti del panorama italiano.

Una prima edizione online organizzata e dedicata a tutti coloro che vogliono imparare a padroneggiare o migliorare sui canali social del momento come Instagram, Tik Tok e Youtube, guidati da speaker d’eccezione. Arianna Cavina Federica Mutti, Angelica Siciliani Fendi, Monica Bormetti e Francesco D’Eusanio, tra i migliori creatori di contenuti in Italia, sveleranno alcuni dei propri segreti e guideranno i partecipanti alla scoperta delle strategie più avanzate di crescita e monetizzazione social nel 2022.

Come si vive facendo video su YouTube? Come si raggiungono milioni di persone su TikTok? Come si crea un business profittevole da un semplice profilo Instagram nel 2022? Come puoi usare i social per vivere una vita basata su ciò che ami, senza regole che non siano le tue? Queste solo alcune delle domande che troveranno risposta il 23 aprile, giornata dedicata proprio ai content creator.

Un salotto virtuale in cui verranno presentati gli esperimenti e i tentativi, i contenuti virali, le collaborazioni strette con i migliori brand. Una occasione dedicata a giovani, imprenditori, professionisti e coach che hanno voglia di mettersi in gioco, creativi digitali, negozianti visionari, artigiani amanti della propria arte e a chiunque voglia creare dei contenuti sui social.

Angelica Siciliani Fendi svelerà tutti i trucchi di TikTok, mentre Federica Mutti parlerà di come realizzare un percorso di crescita personale e lavorativo su YouTube, in modo sostenibile ed efficace nel tempo. Monica Bormetti si occuperà di benessere digitale per i creator (Digital Detox) per essere sempre più consapevoli di questi strumenti così potenti. Francesco D’Eusanio spiegherà come organizzazione un piano editoriale e Arianna Cavina parlerà di come dominare l’algoritmo di Instagram nel 2022.

Una giornata di formazione, di divertimento e di condivisione che ha l’obbiettivo di far comprendere e riflettere sulle grandi potenzialità dei social network e spiegare tutti i vari step necessari per gestire al meglio un canale: dalla strategia, alla pianificazione dei contenuti, alla registrazione, fino all’ottimizzazione e alle opportunità di monetizzazione. Una panoramica a 360° ricca di spunti pratici e esempi di riferimento.