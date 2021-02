(ANSA) – ORVIETO (TERNI), 17 FEB – Vetrya si prepara ad Expo

Dubai 2020 grazie allo sviluppo di servizi e piattaforme

innovative per il Padiglione Italia. Tra le soluzioni proposte

dall’azienda di Orvieto c’è un sistema di ‘teletrasporto

virtuale’ basato su ologrammi 3D, denominato ‘Hologram talks’,

una piattaforma digitale, sviluppata per l’Università Luiss

Guido Carli di Roma, che offre la possibilità di ospitare

conferenze per un pubblico

locale tenute da uno speaker-docentein una delle sedi dell’Ateneo, attraverso l’impiego dellaholographic telepresence.Il sistema è basato su una stazione trasmittente, unaconnessione su reti ultra broadband ad alta velocità su IPattraverso Internet e una stazione ricevente installata a Dubai.Verrà poi sviluppata la piattaforma denominata ‘Leading anorchestra’, un sistema di direzione d’orchestra artificiale cheutilizza una bacchetta wireless per gestire, in tempo reale, lariproduzione del video e dell’audio della musica suonatadall’orchestra. L’analisi dei movimenti della bacchetta permettedi determinare il tempo e le dinamiche del video dell’orchestra,ed il sistema confronta i risultati della direzione fatta dal ‘direttore’ con una conduzione standard.Vetrya, inoltre, svilupperà l’ecosistema delle applicazionimobile che permetteranno agli utenti di fruire dei contenutivideo degli eventi, esplorare i servizi del mondo Luiss,esprimere il voting sul servizio.“Expo Dubai – commenta Luca Tomassini, fondatore e presidentedel gruppo Vetrya – rappresenta uno dei più importantipalcoscenici dell’innovazione a livello mondiale, e siamoorgogliosi di poter presentare i nostri servizi contribuendo conessi alle iniziative di alto valore divulgativo programmatedall’Università Luiss”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

