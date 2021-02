(ANSA) – ROMA, 11 FEB – Migliora su Facebook, grazie

all’Intelligenza artificiale, l’individuazione dei contenuti

d’odio. Il 97% di quelli rimossi è stato individuato dai sistemi

automatizzati prima che qualsiasi utente li segnalasse. Nel

trimestre precedente la percentuale era al 94%, l’80,5% alla

fine del 2019, nel 2017 era al 24%. E’ uno dati che emerge dal

Report periodico sull’applicazione degli Standard della

community che mostra come

la società ha affrontato questo tipodi contenuti.Riguardo altri due argomenti sensibili, bullismo e molestiesessuali l’individuazione grazie all’AI è passata su Facebookdal 26% nel terzo trimestre 2020 al 49% nel quarto trimestre, esu Instagram dal 55% all’80%. Un’altra area che ha fattoprogressi con l’AI è il modo in cui i sistemi funzionano in piùlingue, anche quelle ampiamente parlate come spagnolo e arabo:la quantità di contenuti di incitamento all’odio rimossa haraggiunto 26,9 milioni, rispetto ai 22,1 del trimestreprecedente.“Stiamo lentamente proseguendo nel reintegrare la nostraforza lavoro addetta alla revisione dei contenuti a livelloglobale – spiega Guy Rosen, VP of Integrity di Facebook – anchese prevediamo che quest’area sarà influenzata dal Covid-19 finoa quando un vaccino non sarà ampiamente disponibile. A causadella limitata capacità, diamo priorità ai contenuti piùdannosi, come i contenuti di suicidio e autolesionismo, chevengono esaminati dai nostri team”.Per il 2021 la società, “intende condividere ulteriorimetriche su Instagram e aggiungere nuove categorie di policy suFacebook” e continuerà “a ottimizzare le tecnologie e gli sforziper tenere i contenuti dannosi fuori dalle app”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

