“Errore, c’è un problema”. Questa la scritta sulla pagina, essenzialmente bianca, che migliaia di utenti italiani di Facebook italiani si sono trovati davanti in serata. Si Instagram invece flusso dei contenuti bloccati e app “impallata”.

I due social di Mark Zuckerberg risultano al momento o irraggiungibili o incastrati in un loop di notifiche ripetute. Alla chiusura della pagina web, il social risponde con il messaggio d’errore di cui sopra. Non sono al momento note le cause o i tempi necessari al ripristino, ma intanto su Twitter già spopola il classico hashtag #Facebookdown.

