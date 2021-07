Facebook ha portato su piattaforma iOS, in modalità web app, il suo servizio ‘Facebook Gaming’. Si tratta della possibilità di accedere al sito di videogiochi direttamente da browser mobile, senza dover scaricare alcuna applicazione. Il tutto è reso possibile dalla tecnologia di sviluppo PWA, ossia ‘Progressive Web App’, che funge da collegamento al servizio su iPhone e iPad. PWA è un termine, coniato da Google, che si riferisce ad applicazioni web che vengono sviluppate e caricate come normali pagine internet.

Basterà visitare il portale di Facebook Gaming dal browser preferito su smartphone o tablet e aggiungerlo alla home del dispositivo (‘aggiungi alla schermata iniziale’). La stessa soluzione viene già utilizzata da Amazon e Microsoft rispettivamente per Luna e Xbox Cloud Gaming. Apple ha modificato le sue linee guida lo scorso settembre per abilitare i client di cloud gaming su iOS ma con dei paletti. “Siamo giunti alla stessa conclusione degli altri: le app web sono l’unica opzione per lo streaming di giochi cloud su iOS al momento” ha detto a The Verge, Vivek Sharma, vicepresidente dei giochi di Facebook. “Come molti hanno sottolineato, la politica di Apple di consentire il gaming via cloud è fortemente limitata, visto che prevede che ogni titolo venga scaricato dal proprio App Store, passare attraverso la revisione interna e apparire negli elenchi di ricerca. Questo è un paradosso rispetto allo scopo stesso del cloud gaming e optare per una web app è, al momento, quanto di meglio possiamo fare”. (ANSA).



Fonte Ansa.it