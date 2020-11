(ANSA) – ROMA, 05 NOV – Un progetto internazionale, in cui è

compresa l’Italia, nato per aiutare genitori, insegnanti e

giovani a sviluppare le competenze digitali e usare gli

strumenti online in modo corretto e sicuro. Lo lancia Facebook,

si chiama GetDigital e si articola su cinque temi chiave (Basi

del digitale, Benessere, Interazioni, Emancipazione e

Opportunità del Digitale) sviluppati da Facebook insieme ad

esperti del mondo

Advertisements

digitale. Tra i partner internazionali ci sonole Università di Harvard e Yale e l’Unesco.Per il lancio italiano, il social ha deciso di collaborarecon la Fondazione Carolina, nata per raccogliere la sfida diPaolo Picchio, padre di Carolina, vittima di cyberbullismo che a14 anni si è tolta la vita dopo aver lasciato un messaggiodiventato iconico per i suoi coetanei: “Le parole fanno più maledelle botte”.“Abbiamo lanciato GetDigital per creare consapevolezza esensibilizzare, non solo i giovani, ma anche gli educatori e igenitori, sul tema della sicurezza online, visto il loro ruolofondamentale di guida nella vita dei ragazzi. Siamo molto felicidi avviare questo progetto insieme a Fondazione Carolina, unarealtà che di questo ha fatto la propria ragion d’essere”,spiega Luca Colombo, Country Director di Facebook Italia. “Lanostra Onlus da tempo sollecita le grandi aziende del web adintraprendere un percorso di corresponsabilità. Una strada dapercorrere insieme, a beneficio di tutta l’utenza, a partire dachi al web affida molto, se non tutto, delle sue relazioni,delle sue conoscenze e dei suoi sogni: i teenager”, aggiungeIvano Zoppi, segretario generale di Fondazione Carolina.Grazie alla collaborazione con Fondazione Carolina,GetDigital offrirà anche occasioni di incontro con esperti in unciclo di 6 webinar gratuiti che partiranno dal prossimo 12novembre e si terranno per sei settimane ogni giovedì dalle 18alle 19.30 in diretta sulle Pagine Facebook di FondazioneCarolina e di Binario F di Facebook. (ANSA).

Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram