(ANSA) – ROMA, 17 AGO – Facebook fa un passo verso

l’obiettivo di collegare le sue chat iniziando a ad avvicinare

quelle di Instagram e Messenger. Alcuni utenti di Instagram,

infatti, si sono visti comparire un messaggio con l’invito ad

aggiornare l’app per poter accedere a “un nuovo modo di inviare

messaggi”. Tra le novità, la possibilità di “chattare con amici

che usano Facebook”.

Come riferito da alcuni siti tecnologici statunitensi tra cui

The Verge, chi ha aggiornato l’app ha notato la comparsa

dell’icona di Messenger al posto di quella che identifica i

messaggi diretti su Instagram.

La mossa riflette l’intenzione di Facebook di creare una

piattaforma unica di messaggistica all’interno del suo

ecosistema, collegando le chat in modo che si possano scambiare

messaggi indipendentemente dalla app – Facebook, Instagram,

Messenger, WhatsApp – che si sta usando. (ANSA).



Fonte Ansa.it

