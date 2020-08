Dimenticate il “vecchio” Facebook. Da settembre l’interfaccia grafica del social network più popolare a cui siamo abituati da tempo, non sarà più utilizzabile. Al suo posto, volenti o nolenti, dovremo usare una nuova versione che però non vede tutti d’accordo. Ad annunciare l’imminente e irrevocabile cambiamento di look è lo stesso social network con un messaggio che avvisa gli utenti, uno per uno.

Nel messaggio vengono evidenziate le caratteristiche fondamentali della nuova interfaccia grafica, esaltandone le funzionalità più intriganti, come la possibilità, ad esempio, di accedere immediatamente a diverse sezioni del sito e in particolare a Watch e al Marketplace. Proprio quest’ultima sezione sembra essere quella che più interessa la società di Zuckerberg, permettendo un’interazione immediata tra notizie, post e offerte di prodotti sponsorizzati. Lo stesso vale per i video “da guardare”, ossia suggeriti, che saranno sempre più caratterizzati dalla presenza di sponsor.

La nuova grafica riprende lo stile dell’app Facebook per la versione mobile con una barra di navigazione molto più orientata ai contenuti sponsorizzati rispetto ai post delle persone che seguiamo o che ci seguono. Proprio questa caratteristica, assieme al fatto che la spaziatura dei caratteri e le dimensioni delle finestre sembrano essere più funzionali ad una visione da smartphone che a quella su desktop, ha raccolto le maggiori critiche da parte degli utenti. In particolare, viene fatto notare che gli spazi utilizzati in maniera non soddisfacente creano problemi alla visualizzazione su un normale pc o notebook. Le critiche, però, non hanno convinto il social network a mantenere almeno ancora per un po’ le due versioni: presto (la data non è stata ancora resa nota) l’interfaccia classica sparirà e bisognerà abiruarsi alla nuova UI.Fonte www.repubblica.it

