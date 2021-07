(ANSA) – ROMA, 01 LUG – Facebook AI, in collaborazione con

Matterport, ha reso disponibile un set di dati di scansioni 3D

per interni con licenza open source. Con i nuovi dati 3D delle

mappe, robot e assistenti potranno comprendere meglio le

complessità del mondo reale, riconoscendo oggetti, stanze e

spazi, e imparando a navigare e a seguire le istruzioni in

contesti molto diversi tra loro. Un domani, si potrà dunque dire

all’aspirapolvere “vai a pulire in camera da letto” e questa si

dirigerà nella stanza.

Habitat-Matterport 3D Research Dataset (HM3D) è una

collezione di 1.000 scansioni 3D compatibili con Habitat, il

simulatore di Facebook AI destinato a migliorare i robot

domestici. In concomitanza con il progetto Matterport 3D,

Facebook ha annunciato Habitat 2.0, un ambiente per addestrare

in maniera più veloce i robot, grazie all’Intelligenza

Artificiale. Oggi anche i sitemi casalinghi più avanzati non

riescono molto, limitandosi ad una pulizia per zone ma non

localizzata e specifica. Il fine è anche quello di avvicinarci

sempre di più alla realizzazione di automi di supporto nella

vita quotidiana. In un video, Facebook AI ha mostrato un robot

domestico che esegue compiti come portare fuori la spazzatura o

rifornire una credenza di generi alimentari. La novità fa parte

degli annunci del Facebook AI Innovation Summit, l’evento

dedicato ai sei anni del Centro Facebook di Parigi per la

Ricerca sull’Intelligenza Artificiale (FAIR). (ANSA).



Fonte Ansa.it