(ANSA) – ROMA, 16 DIC – Facebook sta lavorando a uno

strumento di intelligenza artificiale in grado di riassumere per

punti un articolo d’informazione, così che l’utente non debba

leggere l’intero testo. A dirlo, secondo quanto riferito dal

sito americano BuzzFeed, è stato il direttore tecnico di

Facebook, Mike Schroepfer, in una riunione aziendale di fine

anno, non aperta al pubblico, che si è tenuta ieri sera.



