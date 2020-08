(ANSA) – ROMA, 13 AGO – Facebook ha avuto colloqui per

provare ad acquisire Dubsmash, un’applicazione simile a TikTok.

Lo scrive in esclusiva il sito The Information, secondo cui un

tentativo analogo è stato fatto da Snap, la società che possiede

la app Snapchat.

Stando a una fonte a conoscenza dei fatti, Dubsmash sarebbe

stata approcciata da Facebook e da Snap nelle ultime settimane.

Le trattative, ora non più in atto, avrebbero riguardato anche

il prezzo per rilevare la app rivale di TikTok, che sarebbe

stato nell’ordine delle centinaia di milioni di dollari. (ANSA).



Fonte Ansa.it

