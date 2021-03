(ANSA) – MILANO, 31 MAR – Facebook ha lanciato un nuovo menu

che consente ai profili personali, pubblici e pagine di limitare

l’inserimento di commenti da parte degli utenti. Modificare il

pubblico che può commentare un post dovrebbe permettere agli

amministratori, secondo il social network, di controllare

ulteriormente la conversazione e ridurre le interazioni

potenzialmente indesiderate. La stessa novità è disponibile per

la gestione dei marchi, così da garantire un dialogo rispettoso

delle policy con solo le persone o le pagine taggate.

“I social media consentono alle persone di discutere,

condividere e criticare liberamente e su larga scala, senza i

confini o la mediazione precedentemente imposti dai media

tradizionali – spiega il vicepresidente degli affari globali di

Facebook, Nick Clegg – Ma siamo consapevoli che c’è bisogno di

regole di base concordate collettivamente, sia sulle piattaforme

dei social media che nella società in generale”.

Con la novità, in fase di modifica del post, dopo averlo

pubblicato, si potrà entrare nel menu cliccando sui tre

quadratini al fianco di ognuno. L’icona a forma di messaggio con

la dicitura ‘chi può commentare il tuo post’ aprirà tre diverse

opzioni, con cui scegliere se lasciare i commenti aperti a

tutti, solo agli amici oppure esclusivamente alle persone e

pagine menzionate. Assieme alla novità, introdotta a livello

globale, Facebook ha portato su Android la possibilità di

passare, velocemente, da una visualizzazione della bacheca in

ordine cronologico oppure basata sull’algoritmo, che si adatta

all’esperienza dell’utente. Nella barra dei feed vi sarà un menu

diviso in tre: Home, Preferiti, Recenti, con cui accedere

velocemente alle varie visualizzazioni proposte. Nella sezione

Preferiti, Facebook indicherà perché consiglia di seguire

persone, pagine e gruppi e da quali attività arrivano tali

suggerimenti. L’aggiornamento arriverà su iPhone solo

successivamente. (ANSA).



Fonte Ansa.it

