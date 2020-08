(ANSA) – NEW YORK, 20 AGO – Facebook ha rimosso centinaia di

gruppi e account legati a QAnon, la teoria complottista di

destra che vede Donald Trump nel mirino dei “poteri forti”

collusi con reti di pedofilia a livello globale. Facebook spiega

che le pagine rimosse erano diventate un luogo per celebrare

azioni violente.

Nel dettaglio, la società di Mark Zuckerberg riferisce in una

nota di aver rimosso da Facebook 790 gruppi, 100 pagine e 1.500

inserzioni legate a QAnon, e di aver bloccato circa 300 hashtag

su Facebook e Instagram. In aggiunta sono state imposte

restrizioni a 1.950 gruppi e 440 pagine su Facebook, e a oltre

10mila account su Instagram. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram