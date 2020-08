Facebook punta a espandere la sezione del social dedicata alle notizie esportandola al di fuori degli Stati Uniti, dove è stata lanciata nell’ottobre scorso. La società di Mark Zuckerberg ha reso noto che Facebook News arriverà in altri mercati, tra cui alcuni europei, “entro i prossimi sei mesi – un anno”.

“Stiamo prendendo in considerazione Regno Unito, Germania, Francia, India e Brasile”, spiega Facebook in una nota in cui precisa: “In ogni Paese pagheremo gli editori per assicurare che i loro contenuti siano disponibili nel nuovo prodotto”.

“Le abitudini dei consumatori e l’inventario delle notizie variano in base al Paese, quindi – si legge – lavoreremo a stretto contatto con partner giornalistici in ciascun Paese per personalizzare l’esperienza”, in modo da offrire un prodotto “di valore per gli utenti, rispettando al contempo i modelli di business degli editori”. (ANSA).

Fonte Ansa.it

