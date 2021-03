(ANSA) – ROMA, 18 MAR – Facebook spinge sulla realtà

aumentata e virtuale che il fondatore Mark Zuckerberg prevede

essere la prossima grande piattaforma informatica. Ha svelato

una tecnologia basata sul polso che intergisce con occhiali a

realtà aumentata, un abbinamento che ricorda quello tra mouse e

computer che un domani potrebbero essere superati.

“Un dispositivo indossabile da polso ha il vantaggio di

fungere facilmente da

piattaforma per elaborazione, batteria eantenne supportando una vasta gamma di sensori”, spiega lasocietà che l’anno scorso ha annunciato “Project Aria”. Unprogetto di ricerca per costruire la prima generazione didispositivi indossabili a realtà aumentata e come parte diquesto progetto, Facebook aveva sperimentato occhiali sempre arealtà aumentata.Vale la pena ricordare che il test di questo dispositivoda polso fa seguito all’acquisto da parte di Facebook, nel 2019,di una startup di interfaccia neurale CTRL-labs che ha harealizzato bracciali in grado di rilevare e interpretare isegnali elettrici dal cervello e trasmetterli ad un computer.Anche la società Neuralink di Elon Musk sta lavorando alleinterfacce cervello-macchina. Sean Keller, direttore scientificodi Facebook Reality Labs, la divisione del social che si occupadi realtà aumetata e virtuale, ha affermato che si stannoimpegnando per affrontare potenziali problemi etici. (ANSA).

Fonte Ansa.it

