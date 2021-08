E adesso? Adesso come devono comportarsi Twitter, Facebook e Google con i talebani? Dopo avere bannato a vita un presidente degli Stati Uniti in carica, per quanto uscente, cosa dovrebbero fare con i nuovi padroni dell’Afghanistan che gli Stati Uniti tempo fa indicarono essere “un’organizzazione terroristica”?

La questione è complessa. Casey Newton, che è uno dei massimi esperti di piattaforme digitali, nota che quando, quasi vent’anni fa, iniziò la più lunga guerra degli Usa, i social network non esistevano e che in tutti questi anni è stato relativamente facile cancellare i contenuti pro talebani sui social (qui, per esempio, YouTube, che fa parte del gruppo Google, afferma di averli sempre bannati). Ma adesso che sono l’espressione del governo di un Paese, che fare? Su Twitter, dal 2017 c’è un portavoce dei talebani che ha oltre 300 mila follower (immagino che alcuni lo siano diventati dopo i fatti di questi giorni). Mentre secondo il Financial Times è dal 2016 che i talebani usano canali su WhatsApp per informare la popolazione: Facebook martedì li ha chiusi tutti.

E’ giusto levare la voce ai governanti di un Paese? Recentemente Facebook lo ha fatto con i militari che hanno preso il potere di Myanmar e quindi c’è almeno un precedente. Ma che fare mentre la comunità internazionale aspetta di pronunciarsi e l’esordio dei talebani in conferenza stampa è stato sorprendentemente mite? Tenere la linea dura o aspettare di vedere come evolvono gli eventi? Chiudere i profili di chi governa vuole dire andare a uno scontro che porterebbe al bando delle piattaforme dal Paese, levando alla popolazione uno strumento fondamentale per informarsi e comunicare. E infatti qualche organizzazione che si occupa di diritti civili ha avvertito che in questo modo “verrebbero penalizzati gli afgani”.

Che fare? Incalzati dalle domande dei cronisti, i portavoce di Google, Facebook e Twitter finora hanno dato risposte vaghe, cercando di prendere tempo. Gli eventi delle prossime ore in Afghanistan faranno pendere la bilancia da una parte o dall’altra.