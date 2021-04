Facebook sarebbe vicina, secondo i rumors entro oggi, al lancio di quattro nuovi prodotti audio tra cui podacst e uno che imita le funzioni di Clubhouse. Lo riporta Il sito Vox, specificando che non saranno disponibili da subito.

Secondo la testata i piani audio di Facebook includono esattamente quattro prodotti: una versione solo audio di Rooms, una funzione di videoconferenza lanciata un anno fa, all’inizio della pandemia; poi un prodotto simile a Clubhouse che consentirà a gruppi di persone di ascoltare e interagire con alcuni relatori su un “palco” virtuale; è prevista anche una funzione che consentirà agli utenti di Facebook di registrare brevi messaggi vocali e di pubblicarli nei loro flusso di notizie, esattamente come avviene attualmente con testi, immagini e video. Infine, un prodotto in forma di podcast che sarà collegato a Spotify, società che nei podcast ha investito molto negli ultimi anni.

Vox spiega che non è chiara la tempistica di rilascio di questi nuovi prodotti e che quello legato a Rooms, sarà forse quello immediatamente disponibile. Gli altri potrebbero non apparire, anche in versione beta, cioè di prova, fino alla fine di questa primavera. “Connettiamo le persone attraverso le tecnologie audio e video da molti anni e siamo sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare questa esperienza per gli utenti”, ha commentato Facebook a ReCode, testata ora di proprietà di Vox.

Mark Zuckerberg ha espresso chiaramente il suo interesse per Clubhouse, lanciato all’inizio della pandemia e che ha goduto di una rapida crescita soprattutto dopo una iniezione di finanziamenti. Si è anche iscritto e ha partecipato a diverse discussioni sulla piattaforma, inclusa una con il Ceo di Spotify Daniel Ek.



Fonte Ansa.it

