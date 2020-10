(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Facebook rimuove tutti i gruppi e le

pagine legati a QAnon, la teoria complottista di estrema destra,

sulla sua piattaforma su Instagram nel tentativo di limitarne la

crescita online. Il social in precedenza aveva vietato le pagine

e i gruppi QAnon che incitavano o celebravano la violenza. Ma

questo aveva lasciato attive le pagine e i gruppi che, pur se

non esplicitamente non violenti, continuavano a diffondere la

teoria complottista. Con il nuovo divieto invece i gruppi e le

pagine legate la gruppo sono vietate. (ANSA).



Fonte Ansa.it

