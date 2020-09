(ANSA) – ROMA, 10 SET – Il Codice di condotta Ue per le

piattaforme online contro la disinformazione evidenzia ancora

alcune carenze dovute all’autoregolamentazione: “La qualità

delle informazioni divulgate dai firmatari del codice è ancora

insufficiente”. Lo scrive la Commissione Europea in una nota

sulla valutazione dell’ impatto avuto dal Codice contro la

disinformazione nel suo primo anno di applicazione. “Il codice

di condotta – commenta la commissaria Ue per la Trasparenza Vera

Jourova – ha dimostrato che le piattaforme online e il settore

pubblicitario possono fare molto per contrastare la

disinformazione. Ma le piattaforme – ha aggiunto – devono essere

più affidabili e responsabili; devono diventare più trasparenti.

È giunto il momento di andare oltre le misure di

autoregolamentazione”. In particolare, dall’analisi della

Commissione Ue condotta insieme al Gruppo delle autorità Ue per

i servizi media audiovisivi (Erga), emergono le seguenti lacune:

l’assenza di indicatori chiave per misurare l’efficienza della

perfomance delle piattaforme per contrastare il fenomeno e la

mancanza di procedure chiare, di definizioni comuni e obiettivi

precisi. Inoltre dall’analisi di Bruxelles emerge che ancora non

si garantisce l’accesso ai dati per una valutazione indipendente

sulle tendenze e le minacce della disinformazione online. E

mancano ancora una cooperazione più strutturata tra le

piattaforme e il mondo della ricerca e il coinvolgimento del

settore pubblicitario. “La lotta alla disinformazione deve

essere una responsabilità condivisa, che i settori delle

tecnologie e della pubblicità devono assumersi pienamente”, ha

commentato il commissario Ue per il Mercato interno Thierry

Breton. (ANSA).



Fonte Ansa.it

