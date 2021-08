Il salto di qualità, come lo chiamano gli investigatori, è avvenuto alla metà di luglio, quando i falsi certificati di vaccinazione, oggi noti come Green Pass e utili non solo per viaggiare da un Paese all’altro, ma pure per cenare al ristorante, andare al cinema o ad allenarsi in palestra, sono passati dal Dark Web ai gruppi di Telegram. Aumentando in maniera esponenziale il loro pubblico.

Un’analisi di Check Point Software, una compagnia israeliana attiva nella cybersecurity, che Italian Tech ha potuto sfogliare in anteprima, ha registrato da marzo a oggi un aumento del 257% del numero di truffatori che usano la nota app di messaggistica per mettere in vendita falsi Green Pass. Di più: Check Point stima che a oggi oltre 2500 gruppi siano attualmente attivi e che il loro seguito sia aumentato del 566%: alcuni superano addirittura i 450mila iscritti, mentre la media a livello mondiale è di 100mila iscritti ciascuno. I falsari sono attivi in tutti i Paesi dell’Europa, Italia compresa, ma soprattutto in Regno Unito e Germania e anche negli Stati Uniti e sarebbero in grado di creare falsi certificati Cdc, Nhs ed Eu Digital Covid (quello che noi conosciamo come Green Pass), il cui prezzo si è dimezzato, scendendo dai 200 dollari l’uno di marzo ai 100 di oggi.

Falsi Pass e falsi tamponi contro “questo vaccino velenoso”

Secondo quanto appurato da Check Point, i falsari sarebbero in grado anche di riprodurre tamponi con esito negativo (utili per avere un vero Green Pass per 48 ore) e basano gran parte della loro attività di comunicazione sulle paure dei No Vax: “Siamo qui per salvare il mondo da questo vaccino velenoso”, si legge in alcuni messaggi. Come su Italian Tech abbiamo già ricordato, i venditori accettano prevalentemente pagamenti in criptovalute (Bitcoin, Monero, Dogecoin, Litecoin, Ethereum e altre), ma anche con PayPal e in casi più rari con carte regalo Steam, Amazon ed eBay.

Secondo il report, i canali più usati dai falsari per cercare acquirenti sono Telegram, WhatsApp, Wickr, Jabber e pure le mail.

Un falso certificato per la Francia

Falsi certificati di vaccinazione per la Svizzera

Si rischia di essere truffati due volte

Come dimostrano le cronache degli ultimi giorni, con tantissime persone che hanno pagato centinaia di euro senza poi ricevere alcunché, il rischio è di subire un raggiro dentro al raggiro: si paga per un falso e poi difficilmente lo si riceverà. Perché ai truffatori interessano ovviamente solo i soldi, non certo “salvare il mondo dal vaccino”.

Per chi compra c’è anche un altro rischio: i dati che vengono forniti al falsari (nome, cognome, data di nascita, indirizzo e magari pure codice fiscale) sono gli stessi su cui si basano poi le campagne di phishing o di spam e altre truffe organizzate via mail o attraverso gli sms. Come raccomanda anche Check Point, meglio “stare alla larga” dal lato oscuro di Internet, “tipicamente implicato in operazioni di vendita di droga e armi cibernetiche” con cui è consigliabile non avere a che fare.

Falsi moduli di vaccinazione per gli Usa

Dopo quasi un anno di studi e ricerche sul tema, Oded Vanunu, responsabile della Products Vulnerabilities Research di Check Point, ha ricordato che “i certificati di vaccinazione falsi sono disponibili per l’acquisto in quasi tutti i Paesi: tutto quello che si deve fare è indicare il Paese dove si è e quello che si cerca. I venditori hanno scelto Telegram perché è una piattaforma più facile da usare, attraverso cui possono raggiungere molto rapidamente una quantità smisurata di persone”. Ancora: “Crediamo che questa crescita sia alimentata anche dalla rapida diffusione della variante Delta e dalle persone che non vogliono vaccinarsi, ma vogliono comunque le libertà che derivano dalla vaccinazione. Raccomando vivamente di non affidarsi a questi venditori per alcun motivo, dato che mirano a qualcosa di più che a vendere falsi certificati di vaccinazione”.

