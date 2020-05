(ANSA-AFP) – ROMA, 13 MAG – Facebook si è accordata, nell’ambito di una causa legale, per pagare 52 milioni di dollari destinati a compensare i moderatori di contenuti, traumatizzati dalle immagini violente che hanno dovuto vedere nell’ambito del proprio lavoro per il social. L’accordo, presso un tribunale californiano, arriva a seguito di una class action intentata contro Facebook nel 2018, e riguarda 10mila attuali ed ex moderatori di contenuti impiegati da aziende ingaggiate dal colosso di Mark Zuckerberg.. Nella causa collettiva si sostiene che i moderatori – cioè le persone chiamate a visionare, e in caso a eliminare dalla piattaforma, i contenuti non consentiti – sono soggetti a traumi psicologici a causa della ripetuta esposizione a immagini violente, come abusi sessuali su minori, decapitazioni, terrorismo, crudeltà sugli animali, stupri e omicidi.