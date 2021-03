(ANSA) – ROMA, 12 MAR – Fridays For Future, il movimento dei

giovani per il climata ispirato da Greta Thunberg, organizza in

tutto il mondo per venerdì 19 marzo la Giornata mondiale di

azione per il clima. Sono previsti eventi in presenza (nel

rispetto delle norme sanitarie) e virtuali, tra i quali webinar

e social bombing. Le informazioni sugli eventi possono essere

trovate sulla mappa italiana (



Advertisements