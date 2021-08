Provate a rispondere a questa domanda: quali sono le condizioni materiali indispensabili per poter vivere in una città?

Pensate all’essenziale. Lasciate per un momento da parte, la vivacità culturale, la vita notturna, i servizi, l’ambiente, le occasioni lavorative.

Il primo presupposto è certamente non essere in pericolo di vita.

Ci rimarranno per sempre impresse nella mente le immagini dei giorni scorsi dei cittadini afghani in fuga da Kabul. La sicurezza per la propria incolumità e per quella dei propri cari è certamente il primo presupposto.

Il secondo elemento indispensabile per poter vivere in una citta è avere un tetto sulla testa. Una casa. Un proprio rifugio in cui ritirarsi la notte.

Per il 50% della popolazione mondiale, nel 2050 secondo i dati delle Nazioni unite arriveremo al 68%, la propria casa è fatta con “materiali di fortuna”, talvolta con materiali di scarto recuperati dall’immondizia e molto spesso le coperture sono in Eternit, quel materiale in fibrocemento contenente l’amianto, estremamente pericoloso per la salute e ormai vietato per legge.

Stiamo parlando di quella metà della popolazione del mondo che vive in slum, o barrios, favelas, bidonville, comunque in città informali, il più delle volte con gravissimi problemi di igiene pubblica dovuta alla mancanza di idonei sistemi di fognatura e acqua potabile.

Seb Touissaint è un’artista franco-inglese e negli ultimi otto anni ha lavorato all’interno di una ventina di slum in tutto il mondo. Il suo progetto si chiama “Share the Word”, condividi la parola. Chiede alle persone umili di un luogo di indicargli una parola per loro significativa che poi lui dipinge in modo straordinario sul muro del quartiere.

L’anno scorso è stato nostro ospite a Favara. Gli ho chiesto se per lui le slum, le favelas fossero il problema o la soluzione? Molti ritengono siano il problema di una società capitalistica malata in cui la forbice è troppo ampia tra chi è ricco e chi è povero (e hanno pure ragione), molti altri dicono che sono la soluzione, perché dove dormirebbero tutte queste persone se non ci fossero le favelas?

Seb mi ha detto solamente che le favelas più recenti sono le peggiori, perché manca ogni condizione minima di vivibilità, mentre quelle più longeve riescono a migliorare alcuni aspetti legati alla viabilità e all’approvvigionamento di acqua e altre risorse. Seb ci ha addirittura raccontato che in alcune parti del mondo le persone vengono ancora vendute per 90 dollari. Schiavi. Oggi nel 2021.

Tutto questo è grave ed intollerabile e oltre a essere denunciato per continuare a mantenere alto il livello di consapevolezza richiede uno sforzo globale per trovare nuove soluzioni.

Per fortuna nel mondo in tanti si stanno interrogando su nuovi modi di vivere, abitare e stare insieme: è per esempio il caso degli architetti danesi di Effekt, coivolti da Ikea insieme a Space10, gruppo di ricerca con la missione di migliorare la qualità della vita quotidiana per le persone e per il pianeta. “The Urban Village Project”, ripensa il modo in cui in futuro progettare, finanziare e costruire le nostre case, i nostri quartieri, le nostre città. L’obiettivo è quello di immettere nel mercato case più economiche in cui vivere in modo sostenibile e provare ad avere la migliore qualità della vita collettiva. Al cuore del progetto c’è il concetto di “Comunità” perché al di là di tutto, la qualità delle nostre relazioni spesso determina quanto siamo felici e “vivere insieme e in armonia” preserva la nostra salute e implementa la nostra felicità.

“La casa che sogniamo, non quella che troviamo” è la missione di Homers, la risposta innovativa italiana al tema dell’abitare, per progettare insieme cohousing attraverso soluzioni abitative personalizzate, più economiche, più ecologiche e più belle. Si chiama invece Homes4All la startup innovativa a impatto sociale che favorisce la rigenerazione urbana attraverso una rete di investitori privati.

Housing First è il network di organizzazioni pubbliche e private che da anni lavorano nel settore della “Homelessness” e che dal 2014 portano avanti con passione e coraggio progetti abitativi per persona senza dimora.

Perché finché c’è casa, c’è speranza.

Fonte www.repubblica.it