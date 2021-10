“Creare il concept di un videogioco a tema prevenzione e protezione, con l’obiettivo di sviluppare i progetti migliori. È il cuore di “Game4Value”, la Game Jam riservata agli studenti delle scuole superiori che si svolgerà dal 29 al 31 ottobre”: così alla Fondazione ANIA, onlus del settore assicurativo italiano, presenta una nuova forma di concorso, in cui i partecipanti si sfidano per creare un videogioco partendo da un’idea. A “Game4Value” possono partecipare studenti delle scuole secondarie di secondo grado, riuniti in squadre da 3 a 6 persone appartenenti allo stesso istituto.

Nelle settimane che precedono la Game Jam, gli iscritti potranno approfondire i temi della sfida accedendo a speciali contenuti digitali che trattano di educazione finanziaria, educazione assicurativa e promozione della cultura della protezione e della prevenzione

Un percorso che servirà a preparare i concorrenti in vista del lungo fine settimana della sfida, quello dal 29 al 31 ottobre, che coinciderà con la chiusura del mese dedicato all’educazione finanziaria. In quel week end si svolgerà contemporaneamente in tutte le scuole partecipanti la Game Jam: le squadre dei ragazzi iscritti dovranno elaborare una proposta di videogame per smartphone che si ispiri alle tematiche assicurative e che si incentri, in particolare, sui temi della prevenzione, della protezione e della salute. Nel corso della competizione i ragazzi potranno inoltre confrontarsi sia con esperti, sia con una squadra di giovani influencer tra i quali Yotobi, Sabaku, Fraws e Synergo e Redez: personaggi molto noti tra i gamers, che raccolgono un pubblico di circa 4 milioni di utenti.