(ANSA) – ROMA, 22 AGO – Foxconn, uno dei maggiori fornitori

di Apple per produzione e logistica, ha deciso di investire 300

milioni di dollari per la costruzione di un nuovo stabilimento

in Vietnam, nella provincia settentrionale di Bac Giang, nel

parco industriale di Quang Chau, dove ha da poco affittato un

lotto di 50 ettari. Al termine dell’investimento, il gruppo

assumerà circa 30.000 lavoratori, riporta il quotidiano Tuoi Tre

News. La firma del contratto, avvenuta dopo le indiscrezioni

sulla delocalizzazione in Vietnam della produzione di Macbook e

Apple Watch, ha incontrato il favore delle autorità locali, che

hanno ribadito il proprio impegno nel migliorare le

infrastrutture e fornire i migliori incentivi agli investitori.

Foxconn, negli ultimi quindici anni, ha investito sempre di più

nell’insediamento industriale vietnamita, attraverso varie

società del gruppo come Fuhong, Fuyu e Fukang, ed è attualmente

il più grande investitore straniero del parco di Quang Chau, con

un valore totale di circa 773 milioni di dollari. Già a partire

dal 2020 la Foxconn aveva spostato parte della produzione di

iPad e di AirPods dalla Cina alla provincia di Bac Giang, come

molte altre aziende della filiera produttiva di Apple, che hanno

deciso di diversificare la propria produzione per evitare la

dipendenza da uno specifico mercato. (ANSA).



Fonte Ansa.it