(ANSA) – ROMA, 15 OTT – La libertà di Internet nel mondo è

scesa per il decimo anno consecutivo, con molti paesi che stanno

prendendo la pandemia come scusa per limitarla ulteriormente. Lo

afferma un report del think tank Freedom House su 65 nazioni,

corrispondenti all’87% degli utilizzatori globali. Cina e Iran

vengono citati come i luoghi dove c’è minore libertà, mentre

Islanda ed Estonia sono al lato opposto della classifica.

L’Italia è considerata tra i paesi in cui Internet è più libero

e occupa il settimo posto.

In almeno 20 paesi, afferma il rapporto che si basa su 21

parametri, dall’accesso al web alla censura dei contenuti, la

pandemia è stata utilizzata per introdurre nuove restrizioni

alla libertà di parola e arrestare chi aveva espresso critiche

online. In 28 i governi che hanno bloccato siti web, utenti o

piattaforme per censurare informazioni, come statistiche

negative sulla salute o report critici. In almeno 45 paesi

alcuni cittadini sono stati arrestati come risultato di post sul

Covid-19.

Fra gli esempi negativi sono citati anche gli Usa, che

rimangono comunque al settimo posto con lo stesso punteggio

dell’Italia ma con un trend in calo, in virtù di una sempre

maggiore sorveglianza dei social, come ad esempio avvenuto in

occasione delle proteste del movimento Black Lives Matter. “Nell’era del Covid-19 la connettività non è un lusso ma una

necessità – sottolineano gli autori -. Praticamente tutte le

attività, dal commercio all’educazione alla salute, sembrano

essersi spostate online. Stati e entità non statali in molti

paesi stanno sfruttando le opportunità create dalla pandemia per

imporre narrative online, censurare le voci critiche e costruire

nuovi sistemi tecnologici di controllo sociale”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

