I nuovi smartphone pieghevoli di Samsung, i Galaxy Z Fold3 e Galaxy Z Flip3, fanno registrare numeri decisamente alti nella fase di prevendita in Corea. Secondo i dati menzionati dal sito The Korea Herald, i due modelli hanno ottenuto un totale di 450.000 preordini, dal 17 agosto, giorno di apertura delle prenotazioni, a ieri, domenica.

La fase di prenotazione in Corea terminerà oggi, mentre da domani partiranno le spedizioni. Gli analisti si aspettano numeri anche maggiori, tali da poter sorpassare le 600.000 unità in prevendita. Il precedente modello di telefono pieghevole di Samsung, il Galaxy Z Fold2, aveva raggiunto un totale di 80.000 unità in pre-order. I nuovi foldable fanno meglio anche dei recenti top di gamma ‘tradizionali’. I preordini sono il doppio di quelli del Galaxy S21 e una volta e mezzo quelli relativi al Galaxy Note 20, lanciato lo scorso agosto. Stando alle statistiche di un operatore mobile coreano, la metà degli utenti interessati al Fold3 appartiene alla cerchia di età tra i 20 e i 30 anni, mentre la stessa è rappresentativa del 57% di chi ha scelto un Galaxy Z Flip3.

Una delle ragioni principali verso l’apertura a consumatori più giovani è sicuramente il prezzo inferiore per entrambi i dispositivi. In Corea, il Galaxy Z Fold3 256GB costa il 16,6% in meno del Fold2, ovvero 1,9 milioni di won. Lo Z Flip3 ha un prezzo ancora più basso, con meno di 1,3 milioni di won necessari per l’acquisto. In Italia, lo Z Fold3 parte da 1.849 euro mentre il modello ‘a conchiglia’ ha un cartellino di base di 1.099 euro. Tutti e due nei negozi dal 27 agosto. (ANSA).



Fonte Ansa.it