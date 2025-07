Siamo sempre di più a contatto con la tecnologia e questo ci espone a errori umani che dobbiamo evitare a ogni costo. Per le aziende, la gestione dei dati e degli indirizzi è una tematica centrale: un errore si può verificare in qualsiasi momento, sia quando viene fornita l’informazione sia quando viene registrato il dato.

Ma una piccola svista può comportare una perdita enorme per l’azienda. Ecco perché sono nati i software per la normalizzazione degli indirizzi, da scoprire su egon.com. Approfondiamo l’argomento.

Indirizzi errati, un problema da prevenire ed evitare

Immaginiamo di guidare un’azienda e di avere a nostra disposizione un database di indirizzi e dati davvero imponente. Nel corso degli anni abbiamo registrato informazioni su informazioni, e magari abbiamo ricevuto un dato sbagliato o, digitando, abbiamo riportato un’incomprensione.

Le inesattezze possono capitare naturalmente, ma possono anche avvenire dei cambiamenti che non vengono comunicati all’azienda stessa.

Il problema è che, nel momento in cui si sbagliano gli indirizzi, possono verificarsi delle conseguenze negative per l’impresa.

È un problema che in realtà è comune a tantissime organizzazioni. Chi si occupa della logistica sa molto bene che la precisione degli indirizzi va ben oltre la comodità di sapere a chi recapitare un pacco.

Dipendiamo, infatti, dalle informazioni che ci vengono consegnate al momento della richiesta dell’ordine, e quindi queste devono essere precise e accurate in ogni loro parte.

Tra le conseguenze di una cattiva gestione degli indirizzi citiamo ovviamente il ritardo della consegna, lo smarrimento delle merci, ma anche un danno reputazionale per le imprese coinvolte. Ecco perché si parla sempre di più di normalizzazione degli indirizzi e dei software che consentono di farlo, e in modo semplice e intuitivo.

Come funziona la normalizzazione degli indirizzi

Per le aziende che hanno un database con tantissimi dati e informazioni, la normalizzazione degli indirizzi è ormai praticamente indispensabile. Gli indirizzi si possono normalizzare in real time o in modalità batch, ovvero massiva.

Tutto ciò è possibile grazie ai software, come quello di Egon, che si installa in locale, online o via web, progettato proprio con lo scopo di normalizzare tutti quegli indirizzi che sono errati o comunque incompleti.

Immaginiamo alcuni degli errori citati prima: magari abbiamo sbagliato a trascrivere un indirizzo, si è verificata un’incomprensione oppure un indirizzo non è stato aggiornato ed è completamente sbagliato.

Il database in questo modo si può correggere in ogni sua parte, non solo normalizzando, ma anche verificando tutte le informazioni inserite nel corso del tempo e correggendo eventuali errori o refusi.

Una scelta che consente di intervenire sulla gestione del rischio

Tra gli errori più comuni commessi dalle aziende troviamo quello di non intervenire sulla gestione del rischio. Ma proprio l’era digitale ci insegna che oggi non è più possibile sottovalutare determinate politiche.

L’adozione dei software risolve molti dei problemi che possono presentarsi: immaginiamo di disporre di migliaia di indirizzi raccolti in anni e anni di lavoro. Risolvere eventuali errori non solo richiederebbe tempo, ma anche uno spreco di risorse che possono essere destinate ad altre mansioni ben più remunerative per l’azienda.