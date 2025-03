Quando parliamo di “giochi di società” si fa riferimento a una tipologia di giochi in cui è prevista un’interazione tra più persone. Rappresentano una forma di intrattenimento particolarmente diffusa e sono molto amati dalle persone di tutte le età: bambini, adolescenti e adulti.

In linea generale si tratta di giochi da tavolo praticati in molte occasioni conviviali e sono un vero e proprio classico delle festività natalizie e di altri momenti di vacanza, in cui ci si ritrova con amici o parenti.

Caratteristica di questi giochi è che non offrono soltanto un’opportunità di divertimento, ma anche di socializzazione. Al di là del puro divertimento, molti di questi giochi sono interessanti perché soprattutto nei bambini possono contribuire a sviluppare capacità come l’ingegno e la memoria.

La popolarità dei giochi di società è enorme e con l’avvento della digitalizzazione molti di essi sono stati adattati in versione digitale come per esempio il Risiko, il Monopoli o il bingo online ecc. permettendo di giocare con avversari di tutto il mondo.

Data la loro grandissima diffusione, vediamo una breve panoramica dei giochi di società più gettonati: Monopoli, tombola, Scarabeo e Risiko.

Monopoli

Uno dei giochi da tavolo più amati è sicuramente il Monopoli, creato agli inizi del XX sec. negli USA da Elizabeth Magie (il nome originale inglese del gioco è Monopoly). In Italia la prima versione fu pubblicata nel 1936 e la sua popolarità è ancora notevolissima.

Obiettivo del gioco è sostanzialmente quello di accumulare proprietà (case, terreni ecc.) e mandare in bancarotta i propri avversari. Occorre fortuna, ma anche una certa dose di strategia.

Tombola

La tombola è probabilmente il gioco di società più praticato dalle famiglie e dai gruppi di amici durante il periodo delle festività natalizie. È un gioco di pura fortuna particolarmente divertente e coinvolgente e appassiona persone di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi.

Il funzionamento è molto semplice: i giocatori ricevono un cartoncino o un foglio nel quale si trovano 6 cartelle che contengono 15 numeri disposti su 3 righe di 5 numeri ciascuna. I numeri vanno da 1 a 90 e ognuna delle 6 cartelle ha una combinazione unica di numeri. I numeri vengono estratti da un sacchetto e vengono premiate sia la cinquina (5 numeri in fila nella stessa cartella) che la tombola (tutti e 15 i numeri di una cartella). Un gioco abbastanza simile è il bingo.

Scarabeo

Un altro grande classico è lo Scarabeo (variante italiana dello Scrabble); è un gioco particolarmente coinvolgente ed è l’ideale per tutti coloro che sono appassionati di “parole” e di enigmistica. La sfida consiste nel creare delle parole di senso compiuto sfruttando le lettere a disposizione sul proprio tabellone di gioco (17×17 caselle). I giocatori dispongono di 8 lettere a testa rimpiazzabili fino a esaurimento. La nuova parola che si forma deve sempre incrociarsi con una parola presente in tavola (deve quindi avere almeno una lettera in comune). Vince chi totalizza il maggior punteggio sfruttando anche le “caselle bonus”.

Risiko

Risiko (o, più correttamente, RisiKo!) è uno dei giochi di società in cui risultano fondamentali pazienza e strategia. Si svolge su una mappa mondiale che viene suddivisa in territori occupati da armate militari più o meno numerose (ogni partecipante possiede armate di un determinato colore). Lo scopo del gioco è quello di raggiungere un obiettivo predefinito, segreto e diverso per tutti i giocatori e a loro noto prima dell’inizio del gioco vero e proprio. Tale obiettivo potrebbe essere la conquista di due o più continenti, l’annientamento di uno degli avversari, la conquista di un certo numero di territori ecc. I combattimenti avvengono con il lancio dei dati.