Se il 2025 del gioco digitale in Italia si era chiuso con numeri imponenti, caratterizzati da una raccolta complessiva di 165 miliardi di euro e un gettito erariale di 11,4 miliardi, i primi dati ufficiali del primo trimestre 2026 rivelano un’ulteriore accelerazione dei segmenti digitali.

Uno scenario in cui l’equilibrio tra il gioco fisico, storicamente trainante per l’Erario grazie ai 5,3 miliardi garantiti dagli apparecchi da intrattenimento, e l’universo online si sta spostando progressivamente verso quest’ultimo, con dinamiche interne sempre più diversificate.

Il vero motore di questa crescita, infatti, è il comparto dei casinò digitali. Dopo un 2025 in cui i giochi a quota fissa avevano dominato i volumi di raccolta, il primo trimestre del nuovo anno ha visto il settore superare la soglia psicologica dei 6 miliardi di euro di giocato. Si tratta, come evidenzia la grafica realizzata dalla redazione di SlotMania.it, di un incremento dell’8% su base annua che, rapportato al 2024, segna una crescita di 900 milioni di euro in soli due anni. A differenza di altri segmenti, il casinò online riesce a coniugare volumi elevati e margini significativi: la spesa dei giocatori è salita a 1,39 miliardi (in crescita di 9,4 punti percentuali), consolidando una posizione di dominio assoluto nel mercato regolamentato.

Il 2026, come evidenziano sempre i dati raccolti da SlotMania.it, sta portando alla ribalta il settore del Bingo online, che mostra segnali di una vitalità mai registrata prima: con una raccolta di 76,05 milioni di euro nel primo trimestre, il comparto segna un +3,6% rispetto all’anno precedente. L’aspetto più rilevante risiede tuttavia nella spesa effettiva, cresciuta del 6,8% fino a 20,29 milioni. Un aumento dell’incidenza sul giocato che suggerisce un mutamento nelle abitudini di consumo: il Bingo non è più solo un gioco di intrattenimento a bassa intensità, ma un segmento capace di generare un valore economico sempre più solido, con marzo che si è distinto come il mese più dinamico del periodo.

Un’analisi a parte la merita il poker online, che nel primo trimestre del 2026 mostra un andamento a due facce. Il poker cash, che aveva vissuto un 2025 sottotono, ha mostrato un prepotente ritorno di fiamma con una raccolta di 276,9 milioni di euro (+15,4%) anche se la spesa netta è cresciuta in modo più contenuto (+8,6%), confermando la natura “peer-to-peer” di questo gioco, dove l’alto volume di scambi non si traduce necessariamente in un prelievo fiscale immediato. Diversa è invece la situazione del poker a torneo, che prosegue una crescita regolare e strutturata: con 156,2 milioni di raccolta e una spesa di 16,5 milioni (+10,5%), i tornei beneficiano della stabilità data dalle fee d’iscrizione e da una base di utenti altamente fidelizzata.

Se il bilancio del 2025 ci aveva consegnato un sistema fiscale ancora fortemente dipendente dal gioco fisico e dalle lotterie tradizionali, l’inizio del 2026 evidenzia come l’online stia diventando un pilastro sempre più autonomo e redditizio. Così il mercato italiano appare oggi come un universo a due velocità: da un lato la stabilità dei prodotti tradizionali, dall’altro la dinamicità frenetica del segmento digital che, tra casinò e nuove forme di poker, sta ridefinendo i confini del fatturato complessivo del gioco pubblico. Un cambiamento epocale, che non si può più arrestare.