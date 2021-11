Oggi chiunque produca contenuti in rete ha l’opportunità di trasformare la propria passione

in una professione, di ottenere un reddito dalla propria attività online e di far crescere

economicamente il proprio business. Ed uno dei canali di investimento più innovativo e

redditizio per i giovani oggi è rappresentato dagli immobili digitali, asset a costo zero che

chiunque può creare semplicemente con un pc o smartphone ed una connessione

internet. Gli immobili digitali sono pagine social con tanti iscritti e follower che possono

essere totalmente automatizzati, in particolar modo i canali youtube.

Complici lo smart working ed i reiterati lockdown causati dall’emergenza sanitaria,

l’universo dei social media non è mai stato così in crescita e capace di attirare un

numero di utenti su Internet come nell’ultimo anno.

Come attesta il Digital Report 2021 di We Are Social, su internet le persone consumano

contenuti soprattutto video (93%). YouTube resta il più scelto, con l’85,3% di italiani tra i 16

e i 64 anni.

Youtube è diventato un centro nevralgico per le strategie di video marketing per aziende e

liberi professionisti, sicuramente anche per la semplicità attraverso cui i suoi contenuti

possono essere ricercati e fruiti.

Inoltre, youtube dispone di un remunerativo programma di Monetizzazione, attraverso il

quale potrai guadagnare da ogni singola visualizzazione dei video.

“Questo vuol dire che qualsiasi utente, professionista o azienda dovrebbe utilizzare Youtube

nello sviluppo delle proprie attività e del proprio business per raggiungere qualsiasi obiettivo

preposto. Perchè oggi YouTube rappresenta una sorta di televisione del futuro dove tutti

possono avere il loro spazio, anche grazie a youtube automation” – affermano Pietro

Gangemi e Mirko Delfino, co-founder di BYB AGENCY (https://bybagency.com/), una

realtà digitale ormai consolidata con clienti che arrivano da tutta Europa.

I due imprenditori hanno ideato un percorso formativo rivolto ad imprenditori, studenti e

professionisti alle prime armi con il web o ad utenti già esperti, che consente loro di acquisire

le competenze per creare, automatizzare e monetizzare canali youtube anche senza

metterci la faccia, la voce ed editare video.

Gli immobili digitali: un investimento virtuale per le nuove generazioni

Uno dei canali di investimento più innovativi nel quale poter investire per avere una rendita

continua nel tempo, far crescere il proprio business e guadagnare online sono gli Immobili

Digitali come attestano i due co-founder di BYB AGENCY: ”Gli Immobili Digitali sono Asset

automatizzati che permettono di portare traffico (contatti, vendite e clienti) con un flusso

reale, costante e soprattutto a costo zero, per una durata temporale molto lunga e

potenzialmente senza fine. Tra gli esempi più lampanti di Immobili Digitali vi sono, ad

esempio, i canali Youtube Monetizzati, pagine instagram, blog, TikTok e pagine Facebook”

Questo modello di business viene definito anche come “cash cow channel” o “youtube

automation”

I video online stanno diventando il mezzo di comunicazione privilegiato per incentivare la

“brand awarness”, ovvero la notorietà della marca e conseguenzialmente le vendite. Ed un

canale YouTube è il modo migliore per mettere in evidenza servizi e prodotti dell’azienda

tramite video informativi che spieghino in modo chiaro e semplice il loro funzionamento e

allo stesso modo raggiungere con un video, migliaia di utenti in target.

Proprio per supportare professionisti e aziende nel far crescere la propria attività su

YouTube o utenti che vogliono creare un proprio business da zero, i due co-founder di BYB

Agency hanno creato un webinar di formazione gratuita, dove mostrano l’intero sistema di

Immobili Digitali e di come iniziare a creare i propri asset digitali: www.immobilidigitali.com.