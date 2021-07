La lente di ingrandimento degli smart data inquadra oggi due grandi protagonisti dell’Europeo azzurro: l’esterno della Roma Leonardo Spinazzola e il talento della Juventus Federico Chiesa. Analizziamo alcune delle sue caratteristiche distintive attraverso Virtual Coach.

Per Spinazzola la rassegna continentale sta rappresentando la consacrazione della sua già ottima stagione di Serie A 2020/21. Grazie alle sue spiccate doti atletiche e tecniche, l’esterno numero 4 nella nazionale azzurra riesce a presentarsi molto spesso nella trequarti avversaria in possesso di palla. Nel primo grafico è mostrata infatti la heatmap delle sue conduzioni palla. È evidente come Spinazzola concentri la fase di conduzione del pallone principalmente nell’ultimo terzo offensivo di campo, dove infatti riesce spesso a incunearsi tra le maglie avversarie, rendendosi pericoloso attraverso un contributo offensivo di spessore, condito da 2 gol e ben 5 assist.

Il terzino giallorosso si conferma uno dei migliori corridori del campionato appena concluso: il secondo grafico mostra infatti la capacità di Spinazzola di mantenere un’elevata distanza percorsa in sprint (velocità superiore ai 25 km/h) per tutta la durata del campionato. Inoltre, confrontando il valore per 90′ dell’esterno con quello degli altri laterali, è evidente il grande apporto atletico offerto dell’esterno sinistro della Nazionale. Il confronto rispetto allo standard degli altri esterni (457 metri) evidenzia la costanza di rendimento di Spinazzola superiore alla media, che lo rende un’eccellenza in questa caratteristica.

Passiamo ora a un altro grande protagonista della Nazionale, Federico Chiesa che, con il suo gol contro l’Austria, ha sbloccato una partita che si era fatta molto complicata. L’esterno d’attacco juventino abbina doti atletiche a grandi capacità tecniche, caratteristiche che lo hanno reso uno degli uomini simbolo sia dell’ultima stagione di Serie A che della Nazionale. Analizziamo dunque la capacità dell’attaccante bianconero di resistere alla pressione avversaria, riuscendo ad effettuare giocate in verticale smarcanti per i compagni. Per farlo esaminiamo congiuntamente due indicatori di Math&Sport: la pressione ricevuta in possesso di palla e il livello di verticalità associato ai passaggi del giocatore, spiegato dal numero medio di giocatori avversari superati con il passaggio.

Come si può osservare dal grafico, che mette a confronto i dati del 22 bianconero con quelli di altri 30 esterni offensivi del nostro campionato, Chiesa è uno dei laterali d’attacco che subisce maggiore pressione dai difensori avversari quando in possesso di palla. Grazie alle sue doti fisiche e tecniche, riesce però a sopportare un elevato livello di pressione, superando una o più linee di pressing attraverso passaggi in verticale per i compagni, risultando il più abile tra gli attaccanti esterni del campionato in questa caratteristica.

Approfondiamo la conoscenza del talento bianconero attraverso l’analisi data driven dell’allenatore e match analyst Adriano Bacconi. “I dati del Virtual Coach sull’esterno bianconero sono molto interessanti e fanno luce su due diverse tipologie di attaccanti. Ci sono quello che cercano di staccarsi dalla marcatura e dettare il pallone nello spazio libero (incontro al portatore di palla o sulla profondità) e quelli che invece amano il contatto fisico e il duello con l’avversario. Berardi del Sassuolo e Saelemaekers del Milan appartengono alla prima categoria, sono quei giocatori che giocano bene in squadre che hanno tempi di gioco molto automatizzati e uno sviluppo delle azioni prevalentemente verticale”.

“Chiesa invece appartiene, come dimostra la sua abilità a giocare sotto pressione, alla categoria delle ali amanti del dribbling in spazi stretti. Vuole la palla addosso. Sa andare in torsione a destra o a sinistra nascondendo fino alla fine le sue intenzioni all’avversario, ha la percezione istintiva di dove direzionarsi, una volta saltato l’uomo, per liberare i compagni (o se stesso) al tiro, da qui il suo alto indice di verticalità dei passaggi”. Fonte www.repubblica.it