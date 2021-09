Sono passati 23 anni da quando Google è andata online per la prima volta, e ora il motore di ricerca più usato al mondo introduce un cambiamento radicale nel modo in cui funziona. All’inizio di quest’anno, alla conferenza annuale degli sviluppatori I/O, l’azienda aveva presentato il Multitask Unified Model, o MUM: è un algoritmo che può cercare simultaneamente informazioni in una vasta gamma di formati, tra cui testo, immagini e video, e trarre intuizioni e connessioni tra argomenti, concetti e idee. A breve arriveranno le prime applicazioni pratiche di MUM, a cominciare da Google Lens, come ha spiegato l’azienda nell’evento annuale dedicato alla ricerca, “Search On”. Google Lens è la tecnologia di riconoscimento delle immagini che consente di utilizzare la fotocamera dello smartphone per eseguire una varietà di compiti, come la traduzione in tempo reale, l’identificazione di piante e animali, il copia e incolla da foto, la ricerca di oggetti simili a ciò che è inquadrato, l’aiuto con problemi di matematica, e molto altro.

Non solo ricerca testuale

MUM porterà a Google Lens la capacità di aggiungere testo alle ricerche visive per consentire di porre domande su ciò che vedono; combinando immagini e testo, sarà possibile avere risultati più precisi e più utili. Mettiamo ad esempio che si rompa una parte della nostra bicicletta e vogliamo sapere come sistemarla: non sarà più necessario cercare “come riparare il mozzo”, ma basterà inquadrare il componente danneggiato e digitare “come riparare”. Finché il nome della cosa è noto cambia poco, ma non è detto che tutti conoscano il termine esatto, e qui entra in funzione il riconoscimento delle immagini. Altra novità è che la risposta non arriverà solo in forma di testo, ma anche di immagini e video, e in quest’ultimo caso il risultato indicherà il punto preciso del filmato in cui c’è la soluzione al nostro problema.

Questa funzione sarà disponibile in un primo momento su YouTube (che, ricordiamo, è di proprietà di Mountain View), poi anche su altre piattaforme video. Al momento, spiega a Italian Tech Liz Reid, vicepresidente del reparto Search, “MUM non ricava le informazioni dai contenuti dei singoli frame di un video, ma da trascrizioni dell’audio generate automaticamente usando il riconoscimento della voce”.

Sempre nei video, il nuovo algoritmo MUM consentirà di trovare argomenti correlati in un filmato, pure quelli che non sono esplicitamente menzionati, “in base alla comprensione avanzata delle informazioni nel video”. La prima versione di questa funzione verrà lanciata nelle prossime settimane, “con ulteriori miglioramenti visivi in arrivo nei prossimi mesi”.

MUM è mille volte più potente dell’algoritmo precedente Bert: mille infatti sono i nodi della rete neurale su cui è progettato, con l’idea di ricreare le sinapsi del cervello umano, dove ogni nodo è un punto di decisione attraverso cui l’algoritmo fa passare la ricerca dell’utente. “MUM – aggiunge Reid – conosce molte più cose del mondo”, così può fornire risultati più utili e più precisi. Anche le differenze linguistiche non sono una barriera, visto che al momento è compatibile con 75 lingue.

L’ispirazione

Ma a Google vanno ancora oltre, e puntano molto sull’ispirazione. Come se il pulsante “Mi sento fortunato” che qualche anno fa è scomparso dalla homepage del motore di ricerca fosse stato inglobato nell’algoritmo. Così le ricerche si possono restringere o allargare, un po’ come con lo zoom di una fotocamera. E su un argomento come le vernici acriliche si può sapere davvero di tutto: dalla composizione chimica agli artisti che le hanno usate più spesso, da come togliere le macchie sui vestiti fino ai consigli per le combinazioni di colori.

In questo caso specifico, secondo Google, l’algoritmo può identificare “più di 350 argomenti relativi alla pittura acrilica, e aiutarvi a trovare il giusto percorso da seguire”. La funzione si chiama “Cose da sapere”, e arriverà nei prossimi mesi. “Attraverso tutte queste esperienze MUM, non vediamo l’ora di aiutare le persone a scoprire più pagine web, video, immagini e idee che potrebbero non aver incontrato o altrimenti cercato”, aggiunge Prabhakar Raghavan, Senior Vice President di Google.

Consigli per gli acquisti

Ancora, sarà possibile eseguire ricerche di immagini inverse quando navigano sull’app di Google per iOS o sul browser desktop Chrome. Selezionando un’immagine si otterranno immagini online simili, il che potrebbe aiutare gli acquirenti a trovare dove acquistare gli oggetti nella foto e infine condurli a Google Shopping (e dunque in prospettiva dirottare traffico che andrebbe magari ad Amazon).

Google sta semplificando la possibilità di fare acquisti da una più ampia gamma di commercianti, grandi e piccoli, indipendentemente da ciò che si cerca sul motore di ricerca, “aiutando le persone a valutare meglio la credibilità delle informazioni che trovano online”. Infine, il colosso tecnologico ha ricordato che ogni giorno indirizza i visitatori “a oltre 100 milioni di siti web diversi e ogni mese mette le persone in contatto con più di 120 milioni di attività commerciali che non dispongono di siti abilitando chiamate, indicazioni stradali e traffico pedonale locale”. Tutto questo utilizzando non solo i dati della ricerca, ma anche i metadati, come sottolinea Reid: dove siamo, in che contesto avviene la ricerca, in quale momento del giorno, e così via.

All’evento, Google ha anche presentato ulteriori applicazioni dell’Intelligenza artificiale ma sulle Mappe: arriva il dettaglio degli incendi e delle informazioni sul clima, ma anche l’app Address Maker per dare la possibilità a chi non ce l’ha di avere un indirizzo, la stanno già sperimentando alcune comunità africane.

Il senso di Google

“Oggi ci sono più informazioni accessibili rispetto al passato e i progressi nell’intelligenza artificiale trasformeranno radicalmente il modo in cui utilizziamo le informazioni”, osserva Prabhakar Raghavan. C’è ancora tanto da fare, e non solo per trovare la risposta giusta. Bisogna anche eliminare quelle sbagliate, le fake news, che possono essere pericolose, e rimuovere lo spam generato da algoritmi di creazione del testo per portare traffico a pagine che vivono di pubblicità. “Ci stiamo lavorando”, sottolinea Reid, “valutando altri dati oltre al testo, come la credibilità del sito che ospita la pagina, il numero di link, la rilevanza e l’attualità della notizia”. È una rincorsa senza fine, una lotta tra intelligenze artificiali, dove però alla fine vince il fattore umano. Per dirlo con le parole di Liz Reid: “Vogliamo trovare un senso al mondo”.

