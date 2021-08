Cresce l’impegno dei colossi della tecnologia per aumentare i livelli di sicurezza nei confronti dei più piccoli. Gli ultimi aggiornamenti arrivano da Google, che già con l’opzione Family Link (account per i figli supervisionato dai genitori) e applicazioni dedicate come YouTube Kids ha sviluppato da tempo numerose risorse. Ora ce ne sono altre.

Si parte con il controllo ai minori e alle famiglie delle loro immagini online: nelle prossima settimane, chiunque abbia meno di 18 anni, oppure genitori o tutori, potrà richiedere la rimozione di queste foto dai risultati delle ricerche su Google Immagini. La foto non sarà rimossa dal Web (non è nelle possibilità di Big G), ma non sarà indicizzata, quindi di fatto risulterà introvabile. Il secondo punto tocca la pubblicità: per i minori saranno bloccati gli annunci mirati basati sull’età, il sesso o gli interessi e saranno estese le misure che impediscono agli annunci sensibili di essere mostrati agli adolescenti.

Ci sono poi alcune novità sui prodotti di Mountain View collegati agli account Google. Su YouTube, per esempio, quando verrà caricato un video da una persona che abbia fra i 14 e i 17 anni, la visibilità sarà automaticamente impostata su privata, sulla scia di quello che già sta facendo Instagram da questo punto di vista. Non solo: chi ha meno di 18 anni riceverà dei promemoria per fare una pausa o riposarsi e non potrà attivare la riproduzione automatica (su YouTube Kids dovrà essere attivata dal genitore, visto che sarà disabilitata di default).

Le altre idee di Google

Nelle ricerche di Google, inoltre, verrà esteso il filtro SafeSearch per gli utenti già registrati con meno di 18 anni e impostato di base per ogni nuovo account (al momento è attivo di default per i minori di 14 che abbiano un account gestito tramite Family Link). Ancora: l’Assistente Google sarà più attento, il filtro SafeSearch traslocherà anche sugli smart display che ne sono equipaggiati, e la cronologia delle posizioni, che tanto fece discutere in passato, sarà resa inattivabile per le persone sotto i 14 anni e poi sotto i 18 (al momento è disattivata per tutti di default).

Quanto al Play Store, lo sterminato negozio di applicazioni per Android dove c’è già una sezione di App approvate dagli insegnanti, verrà creato un nuovo contenitore sulla sicurezza per approfondire quali app seguano alla lettera le norme per le famiglie: gli sviluppatori saranno tenuti a chiarire in modo dettagliato come utilizzano i dati che raccolgono, rendendo più facile per i genitori decidere se l’app sia adatta per il figlio prima di scaricarla. Infine SafeSearch sarà attivo anche all’interno degli strumenti di Google Workspace for Education.

Mindy Brooks, general manager per la divisione Bambini e famiglie, ha aggiunto che saranno sviluppati e pubblicati materiali coinvolgenti e di semplice comprensione per i più giovani e i loro genitori al fine di aiutarli a comprendere meglio l’uso dei dati: “Per realizzare prodotti migliori e sicuri per i più giovani, siamo coinvolti insieme alle famiglie, ai governi, agli esperti e ai leader del settore in aree come la privacy, la sicurezza dei minori, il benessere digitale e l’educazione – ha spiegato Brooks – Conoscere l’età precisa di un utente può essere un elemento importante per fornire esperienze su misura per le sue esigenze. Tuttavia, bilanciare questa informazione su più prodotti e piattaforme nel rispetto della privacy, e continuando a garantire l’accesso ai nostri servizi, è una sfida complessa. Per affrontarla sarà necessario il contributo dei regolatori, dei legislatori, delle organizzazioni di settore, dei fornitori di tecnologia e di altri ancora”.

Apple e le polemiche sulla privacy

Anche Apple dispone di una serie di strumenti simili. Negli ultimi giorni si sta molto discutendo della decisione di implementare un sistema, che sarebbe rispettoso della privacy, ma ha fatto storcere il naso a molti, per il controllo e l’eliminazione dei contenuti pedopornografici da iCloud. Da tempo, comunque, Cupertino offre una serie di possibilità su tutto il suo ecosistema: dalla funzione Tempo di utilizzo, che mostra quanto tempo l’utente e i propri figli, se collegati sotto la funzionalità In famiglia, hanno passato sulle app, sui siti o più in generale sui loro dispositivi, all’impostazione del tempo massimo con le dovute eccezioni passando per l’opzione Chiedi di acquistare, con cui i genitori possono approvare o rifiutare acquisti e download, direttamente dal proprio dispositivo, fino ai limiti ad app e siti specifici o a intere categorie di applicazioni.

Su App Store c’è una sezione Bambini, pensata per i più piccoli. Nella sezione Restrizioni delle Impostazioni di App Store i genitori possono per esempio indicare la fascia d’età dei figli in modo da consentire l’acquisto o il download di sole app adatte a loro, e anche i consigli che ricevono saranno su misura. Senza dimenticare che con la piattaforma Dov’è è possibile condividere la posizione del dispositivo del figlio o ricevere avvisi automatici, per esempio quando i bambini escono da scuola. E i genitori possono anche gestire il modo in cui i figli condividono la loro posizione.

Fonte www.repubblica.it