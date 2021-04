Google ha aggiornato la versione beta della sua app ‘Benessere Digitale’, che introduce una funzione chiamata ‘Heads Up’. Questa è pensata per salvaguardare le persone che rischiano di distrarsi guardando lo smartphone mentre camminano per strada.

Nello specifico, l’app finora individuata solo sui modelli di smartphone Pixel a marchio Google, invia una notifica se si accorge che l’utente è chino con la testa verso il basso, durante il movimento a piedi. Per farlo, ‘Heads Up’ utilizzerà le stesse autorizzazioni richieste da altre piattaforme del gruppo, come Google Fit, tra cui il GPS e lo spostamento del segnale tra le celle telefoniche, così da registrare automaticamente l’attività fisica e capire il movimento di un soggetto all’esterno. Se lo smartphone rileva che è in corso sul display l’utilizzo di qualche app o lo scrolling delle pagine, manda un avviso. L’obiettivo è spingere le persone a prestare maggiore attenzione all’aperto quando, come spesso accade, sono con gli occhi puntati sullo schermo.

Attualmente in fase di rollout, l’aggiornamento si presenta con questo testo: “Se cammini mentre usi il telefono, ricevi un promemoria per concentrarti su ciò che ti circonda. Da utilizzare con cautela: Head Up non rimpiazza il prestare attenzione all’ambiente circostante”. La funzione ‘Heads Up’ può essere attivata dal menu di Benessere Digitale, da cui è anche possibile disabilitarla, qualora non la si voglia più utilizzare. L’app è disponibile sul Play Store di Android e da qui verrà aggiornata nelle prossime settimane, con tempistiche e Paesi ancora non comunicati da Google.



Fonte Ansa.it

