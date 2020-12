Se un gigante del web come Google va in ginocchio in diverse parti del pianeta, la faccenda è seria. Anche se i disservizi sono apparentemente a macchia di leopardo, il sito downdetector.com ha mostrato decine di migliaia di segnalazioni per il browser, la posta di Gmail, la videochat di Google Meet e Google Classroom, nonché Google Drive e YouTube. Tra i servizi

coinvolti anche Hangouts, Play e Duo. Tantissime le segnalazioni provenienti dall’Europa, anche per via del fuso orario, ma non mancano quelle dagli Stati Uniti, dal Canada, dall’Australia, dal Sud Africa, dall’India, dall’America Centrale e dall’America del Sud. Diversi anche i messaggi lasciati dagli utenti su Twitter con hashtag #googledown.

Quando è successo. Le prime segnalazioni dei disservizi sono arrivate poco prima delle 13 ora italiana, per malfunzionamenti di Gmail, Youtube, Meet e Drive. In particolare è saltato il servizio di videochiamata Meet, che ospita molte delle lezioni di milioni di studenti attualmente in DaD (Didattica a Distanza) in tutta Europa.

Su YouTube è comparsa la scritta “Qualcosa è andato storto”, mentre su Gmail si legge “Spiacenti… il sistema ha riscontrato un problema”. Poi sono arrivati i primi messaggi ufficiali da Mountain View: “Siamo consapevoli che ci sono problemi di accesso a YouTube, stiamo lavorando per capire. Vi aggiorneremo non appena avremo notizie”, scriveva YouTube dal suo profilo Twitter; mezz’ora dopo un messaggio più rassicurante: sul ‘Dashboard’, il pannello di controllo che Google mette a disposizione e che riporta lo stato di funzionamento dei servizi offerti dall’azienda, si legge che ogni servizio “è già stato ripristinato per alcuni utenti e prevediamo una risoluzione a breve per tutti gli altri utenti”.

Al momento non ci sono spiegazioni sul motivo (o sui motivi) di questo malfunzionamento planetario. Qualche utente ipotizza che il problema sia legato agli account degli utenti con Google: YouTube, per esempio, sembra funzionare correttamente se si accede in modalità “in incognito”.