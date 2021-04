(ANSA) – ROMA, 14 APR – Google e la piattaforma “Virtual Lis”

di Rai sono i vincitori dei Diversity Brand Awards 2021, i premi

riconosciuti alle aziende capaci di veicolare il loro impegno

sul fronte Diversità e inclusione (D&I). I riconoscimenti sono

stati assegnati durante la quarta edizione del Diversity Brand

Summit, “Diversity Factor: born to build trust” e hanno visto

vincitore “overall” Google per il suo lavoro diffuso sulla D&I,

soprattutto su gender, orientamento sessuale e affettivo e

disabilità, e vincitore “Digital” “Virtual Lis” di RAI,

piattaforma capace di erogare servizi e contenuti nella lingua

italiana dei segni mediante un avatar virtuale. I vincitori sono

stati individuati dalla sintesi dei risultati di una web survey

e delle valutazioni del Comitato Scientifico.

“E’ con estremo piacere che accolgo questo riconoscimento che

coglie a pieno il concetto di alleanza espresso ogni giorno

dalla comunità dei Googler – dichiara Fabio Vaccarono, Vice

President – Managing Director Italy di Google – Fin dalle sue

origini, Google è impegnata a rendere la diversità, l’equità e

l’inclusione parte di tutto ciò che facciamo: dal modo in cui

costruiamo i nostri prodotti, al modo in cui interagiamo con le

persone nel posto di lavoro. E nella situazione di emergenza che

stiamo attraversando, l’impegno ad aiutare tutte le comunità a

proteggere questi valori e tutelare i diritti che hanno

acquisito negli anni e, in alcuni casi, acquisirne di nuovi si è

fatto ancora più forte”.

“La vittoria nel Digital Diversity Brand Award è per il servizio

pubblico motivo di particolare orgoglio. Arriva dopo che la Rai

è stata inserita per il terzo anno consecutivo nella lista delle

aziende più inclusive, per di più in un periodo drammaticamente

segnato dalla pandemia”, spiega Giovanni Parapini, Direttore Rai

per il Sociale. (ANSA).



