Diventa sempre più completa e ricca la tv di Google, che con il nuovo Chromecast – a sette anni dalla comparsa sul mercato – si è arricchita di nuove funzioni, ha guadagnato un telecomando ed è diventata ancora più fruibile per sfidare i competitor in un segmento che sin dagli albori si è mostrato molto competitivo. Insomma, Chromecast con Google TV riunisce film, serie TV e molto altro dalle app e servizi in abbonamento che sono sul nostro smartphone e li organizza per noi. Il nuovo Chromecast con Google TV ha un design sottile e compatto.

Advertisements

Come i suoi predecessori, Chromecast si collega alla porta HDMI della TV, proprio dietro lo schermo. Una volta attivato, si ha una riproduzione video in streaming in qualità fino a 4K HDR, fino a 60 fotogrammi al secondo. Il telecomando ad attivazione vocale della nuova Chromecast è decisamente comodo da impugnare, facile da usare. Ha un pulsante dedicato per l’Assistente Google che ci aiuta a trovare cosa guardare, a rispondere a domande come “Che tempo fa?” oppure a riprodurre YouTube Music usando solo la voce. Ci sono anche dei pulsanti dedicati per i servizi di streaming più popolari, YouTube e Netflix. Chromecast con Google TV è in preordine su Google Store anche in Italia a partire da oggi al prezzo di 69,99 euro in tre colorazioni: Bianco ghiaccio, Pesca e Azzurro Cielo.

Il gigante di Mountain View ha poi presentato il nuovo Nest Audio, speaker intelligente che fa un salto in avanti in termini di duttilità e, soprattutto, di qualità. Il punto di riferimento è senza dubbio l’Amazon Studio. Nest Audio infatti offre un suono più forte del 75% rispetto a Google Home, con bassi più potenti del 50% e tutto questo grazie al tweeter di 19 mm, che offre una copertura continua delle alte frequenze e una resa nitida delle voci, e al mid-woofer di 75 mm, in grado di esprimere tutta la potenza dei bassi. Risultato: il suono di Nest Audio è pieno, naturale e nitido. Il dispositivo – fa sapere Google – è stato sottoposto a più di 500 ore di regolazione per assicurare il bilanciamento di basse, medie e alte frequenze, affinché nessun suono venga attenuato o, al contrario, possa sovrastare gli altri. Il tweeter progettato su misura consente di percepire tutti i dettagli musicali di un brano, mentre la griglia di protezione, il rivestimento in tessuto e i materiali sono stati ottimizzati per un audio senza distorsioni. L’uso dei compressori è stato ridotto al minimo per preservare l’intervallo dinamico e mantenere così anche il contrasto uditivo della produzione originale. I suoni più deboli vengono resi in modo sottile e delicato, mentre quelli forti sono più accentuati e potenti. Non solo. Nest Audio si regola automaticamente in base a ciò che si ascolta, che si tratti di musica o di una risposta dell’Assistente Google. E grazie alla funzionalità Ambient IQ, riesce anche a regolare il volume dell’assistente e delle notizie in base ai rumori di fondo in casa. Naturalmente si integra alla perfezione con gli speaker Google Home o Nest Mini o un dispositivo con display come il Nest Hub e avendone due si possono accoppiare per un suono stereo che regala una esperienza sonora di ottimo livello. L’Assistente Google aiuta a gestire gli impegni della giornata, a godervi contenuti di intrattenimento e a controllare tantissimi dispositivi per la smart home compatibili proposti da brand come Philips Hue, TP-Link e molti altri. Inoltre, con un account su YouTube Music o Spotify. Basta dire “Hey Google, metti un po’ di musica” per chiedere all’Assistente Google di riprodurre la musica che più ci piace. Non c’è ancora l’integrazione con il servizio AppleMusic e niente lascia pensare che possa arrivare a breve. Peccato. Un’occhio particolare anche all’ambiente: il dispositivo è rivestito con lo stesso tessuto sostenibile utilizzato per la prima volta con Nest Mini l’anno scorso, mentre l’alloggiamento (che comprende il rivestimento in tessuto, la scocca, la base e altre parti più piccole) è composto per il 70% da plastica riciclata. Nest Audio è disponibile in due colori: grigio chiaro e grigio antracite. Prenotabile online sul Google Store al costo di € 99,99 con consegna a partire dal 15 ottobre.

In ultimo il Pixel 4a (5G) e Pixel 5, che costituiscono un notevole avanzamento rispetto ai modelli precedenti dello smartphone iconico di Google. Il tutto con un rapporto qualità/prezzo davvero fuori dal comune: il 4a (5G) negli Usa costerà 500 dollari, il Pixel 5 arriva a 700. La fotocamera è tutta nuova e promette prestazioni migliori di quelle già ottime dei modelli precedenti: obiettivo ultrawide accanto alla fotocamera posteriore standard. Migliora ancora il già efficacissimo software di imaging di Google: Super Res Zoom per dettagli nitidi e immagini mozzafiato, Night Sight in Portrait Mode, Luce ritratto e Cinematic Pan per i video. Ovviamente si aggiorna anche l’editor in Google Foto, per una post produzione ancora più creativa. Nella norma, almeno nelle specifiche, la batteria che garantisce – assicura Google – una giornata piena con uso intenso ma con il programma a consumo ridotto può raggiungere i due giorni. Questi due dispositivi pare che non arriveranno – almeno per adesso – in Italia. Se ne parla a novembre. Forse.Fonte www.repubblica.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram