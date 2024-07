L’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord Est, supportata da MR Digital, ha adottato in tutta la propria rete di scuole Gemini AI di Google for Education per potenziare la didattica per i docenti

Milano, 26 luglio 2024 –Nell’ultimo anno e mezzo, con il diffondersi dell’Intelligenza Artificiale (IA) generativa in diversi ambiti, dal lavoro alla quotidianità, il dibattito sull’utilizzo di questa tecnologia e i possibili sviluppi si è intensificato sempre più, coinvolgendo anche il settore dell’istruzione. Sebbene si tratti di una tecnologia in continua evoluzione, i potenziali benefici a supporto di insegnanti e alunni sono molteplici. Per questo, per il nuovo anno scolastico, l’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord Est, supportata da MR Digital, società italiana di integrazione e di consulenza tecnologica, tra le principali realtà specializzate nelle soluzioni innovative per il mondo education, ha deciso di adottare in tutta la propria rete di scuole Gemini AI, l’innovativa intelligenza artificiale integrata in Google Workspace for Education che rivoluziona il modo di insegnare e apprendere e offre una vasta gamma di strumenti per supportare i docenti in tutte le fasi del processo educativo.

L’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord Est è presente in Veneto, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige con una rete di scuole che vanno dalla primaria all’università e coinvolge ogni giorno oltre 9.000 studenti e 950 docenti. Ed è proprio per supportare quest’ultimi e permettergli di garantire ai loro alunni lezioni sempre più personalizzate e interattive che ha scelto di acquistare 800 licenze, che consentiranno di integrare l’Intelligenza Artificiale in tutte le scuole della rete.

L’integrazione di Gemini AI in Google for Education, resa disponibile in Italia a fine maggio, consente di potenziare la didattica per i docenti, permettendogli di: creare contenuti coinvolgenti, grazie alla capacità di generare automaticamente presentazioni, schede didattiche e altri materiali interattivi, offrire agli studenti feedback individuali e tempestivi sui loro compiti e progetti; automatizzare compiti ripetitivi, come la correzione di bozze o la creazione di quiz, per dedicare più tempo all’insegnamento; adattare l’insegnamento alle esigenze di ogni studente grazie a dati e insights personalizzati. Gemini AI Education è, inoltre, in continua evoluzione e nel corso dell’anno scolastico verranno rilasciate nuove funzionalità.

La privacy ha la priorità assoluta nell’utilizzo di Gemini Chat con l’account scolastico Workspace. I dati non vengono mai esaminati da terze parti, non vengono utilizzati per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale e non vengono mai condivisi con altri utenti o istituzioni.

Nell’ambito dell’accordo, Google for Education si impegnerà, inoltre, a garantire ai docenti, tramite corsi erogati da MR Digital, la formazione necessaria per poter sfruttare al meglio l’IA in classe.

“Siamo molto contenti di affiancare MR Digital e l’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord Est nell’adozione delle nostre più avanzate tecnologie per l’istruzione. L’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord Est rappresenta un centro di eccellenza che oggi grazie a Google Workspace for Education Plus e alla piattaforma di intelligenza artificiale generativa Gemini AI Education è in grado di porsi come riferimento nella rivoluzione che il sistema scolastico sta affrontando”. Ha affermato Marco Berardinelli, responsabile Education Google Italia.

“Don Bosco, che ci ispira con il suo carisma, ci ha sempre spinti a essere ‘all’avanguardia del progresso’ per il bene dei giovani e del loro futuro. Vogliamo abbracciare questa sfida e supportare gli educatori nel loro compito di guidare i nostri bambini, ragazzi e giovani verso nuovi orizzonti”. Ha dichiarato Alberto Grillai, Delegato della Fondazione Salesiani per la Formazione Professionale Italia Nord Est.

“Non temiamo di continuare ad apprendere e di creare percorsi stimolanti per i nostri insegnanti, educatori e formatori, perché sentiamo l’urgenza di educare e di osare – gli fa eco don Lorenzo Teston, Delegato per la Scuola dell’Ispettoria Salesiana Italia Nord Est – La tecnologia è uno strumento, e l’Intelligenza Artificiale lo è in modo particolare. Vogliamo studiarla, approfondirla e comprenderla per aiutare i giovani a costruire un mondo diverso. L’investimento di risorse che stiamo facendo è significativo, ma siamo convinti dell’importanza di questo progetto”.

“Nel nostro lavoro quotidiano con le scuole vediamo, insieme a qualche timore, come è naturale che sia con una tecnologia nuova e dal potenziale così dirompente, anche un grande entusiasmo, curiosità e voglia di sperimentare”. Ha dichiarato Andrea Russo, Amministratore Delegato di MR Digital, che ha aggiunto: “Affianchiamo l’Ispettoria Salesiana San Marco Italia Nord Est da svariati anni nel suo percorso di introduzione delle nuove tecnologie in ambito didattico e siamo molto felici che abbia deciso di raccogliere ora la sfida dell’IA, rappresentando, a oggi, la più ampia adozione di questa tecnologia offerta da Google for Education in una rete di scuole e non vediamo l’ora di scoprire come gli insegnanti utilizzeranno le nuove funzionalità per migliorare la didattica”.