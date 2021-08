Google ha in programma di costruire un altro campus nella Silicon Valley, che includerà un nuovo centro dedicato ai prodotti hardware del gruppo, smartphone e accessori per la casa connessa. Secondo la CNBC, la compagnia parte di Alphabet, ha acquistato vari terreni nel nord di San Jose, in California, spendendo più di 389 milioni di dollari.

I piani preliminari mostrano anche un edificio dedicato alla ricerca e sviluppo. Il campus, dal nome in codice Midpoint, sarà situato tra l’attuale quartier generale di Google a Mountain View e il campus a uso misto a San Jose. Midpoint avrà cinque edifici, collegati da un ponte pedonale, e sarà adiacente a tre costruzioni industriali che, stando ai documenti, serviranno da hub per i vari progetti della divisione hardware, tra cui i dispositivi Nest. A quanto pare, il sito Midpoint è nei pensieri di Google dal 2018, con la pandemia che ne ha rallentato l’effettiva realizzazione.

L’obiettivo da raggiungere è stato chiarito dal manager a capo del settore hardware dell’azienda, Rick Osterloh, che ha affermato come Google sia pronta a conquistare quote di mercato in settori oggi dominati da altri big, come Apple e Samsung. Nei prossimi mesi, la società presenterà ufficialmente i Pixel 6, di cui sono state già rese note alcune particolarità, come la presenza di un processore Tensor con chip Titan M, per una maggiore sicurezza alle informazioni personali conservate in memoria e scambiate in rete.



Fonte Ansa.it