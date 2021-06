Si chiama Mum ed è il nuovo algoritmo di Google che ha migliorato le ricerche online, in particolare quelle su vaccini, coronavirus e Covid-19: “Le persone, in tutto il mondo, andavano alla ricerca di informazioni sul virus (anche in posti inaspettati, ndr) – ha sottolineato Pandu Nayak, vicepresidente di Google Search – e abbiamo dovuto imparare a identificare tutte le diverse frasi usate per riferirsi al nuovo coronavirus per essere sicuri di far emergere informazioni tempestive e di alta qualità messe a disposizione da parte di autorità sanitarie affidabili come l’Oms”.

Adesso, “a distanza di un anno, stiamo riscontrando una sfida simile con i vari nomi dei vaccini, solo che questa volta abbiamo a disposizione un nuovo strumento: la tecnologia Multitask unified Model“, utile perché “Astrazeneca, CoronaVac, Moderna, Pfizer, Sputnik e altri vaccini distribuiti su larga scala hanno oltre 800 nomi diversi in tutto il mondo” e quindi “le persone che cercano informazioni sui vaccini possono cercare coronavaccin Pfizer, oppure mRNA-1273, o anche Covaccine” e così via.

Nayak ha spiegato che “la nostra capacità di identificare correttamente tutti questi termini è fondamentale per offrire le informazioni più aggiornate e affidabili”, ma pure che “identificare i diversi modi in cui le persone si riferiscono ai vaccini in tutto il mondo richiede un enorme dispendio di tempo e centinaia di ore in risorse umane. Con Mum, in pochi secondi siamo stati in grado di identificare oltre 800 varianti di nomi di vaccini in oltre 50 lingue: dopo avere convalidato questi risultati, li abbiamo applicati a Google Search in modo che le persone potessero trovare informazioni tempestive e di alta qualità sui vaccini anti-Covid in tutto il mondo”.