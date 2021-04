(ANSA) – ROMA, 22 APR – Gli hacker utilizzano sempre di più

Telegram, l’app di messaggistica con oltre 500 milioni di utenti

attivi nel mondo, per distribuire virus informatici malevoli.

Sono stati rintracciati oltre 130 attacchi informatici negli

ultimi tre mesi. E’ l’allarme lanciato dai ricercatori di Check

Point Software Technologies, gli aggressori hanno continuato in

questo periodo a diffondere malware negli allegati e-mail, con

conseguente controllo del file, perdite di dati e installazioni

di ransomware ai destinatari.

Gli attacchi degli ultimi mesi – spiegano i ricercatori –

hanno usato un trojan ad accesso remoto (rat) soprannominato

ToxicEye, “fornisce il pieno controllo remoto del sistema e

comunica con il server dell’hacker per sottrarre dati”. Si

diffonde tramite e-mail di phishing contenenti un file dannoso.

Dopo l’apertura dell’allegato, ToxicEye si installa sul pc della

vittima e inizia ad agire senza che questa se ne accorga.

“I criminali informatici vedono Telegram come parte

integrante dei loro attacchi a causa di una serie di vantaggi

operativi – spiegano i ricercatori – non è bloccato dai motori

antivirus aziendali, né dagli strumenti di gestione della rete.

Gli aggressori possono rimanere anonimi poiché il processo di

registrazione richiede solo un numero di cellulare ed è

disponibile in tutte le località del mondo”.

“Esortiamo vivamente le organizzazioni e gli utenti di

Telegram a essere consapevoli delle e-mail dannose e ad essere

più cauti con le e-mail che hanno per oggetto il loro nome

utente e quelle con un linguaggio poco scorrevole – concludono –

Dato che Telegram può essere utilizzato per distribuire file

dannosi o come canale di comando e controllo per malware

controllato da remoto, ci aspettiamo che ulteriori strumenti che

sfruttano questa piattaforma continuino a essere sviluppati in

futuro”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

