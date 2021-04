(ANSA) – MILANO, 30 APR – Arriva un importante aggiornamento

di Huawei Assistant, l’intelligenza artificiale della società

presente su tutti i gli smartphone e tablet. Accessibile dalla

schermata a sinistra dei dispositivi, l’assistente digitale

permette di accedere ad alcune funzioni rapide, come la barra di

ricerca, le scorciatoie alle applicazioni, il feed delle notizie

e molto altro.

Gli aggiornamenti che arrivano ora sono la risposta ai feedback

che Huawei ha raccolto dalla sua comunità di utenti europea. Tra

le novità, il nuovo design delle schede dei partner, a cui

accedere dalla sezione ‘Moments’ della schermata di Huawei

Assistant. Inoltre, ora è possibile trascinare e rilasciare le

schede personali dove si preferisce per organizzare in maniera

più produttive la schermata principale. Il news-feed nella parte

inferiore dello schermo aiuta gli utenti a rimanere aggiornati

con le ultime notizie in un solo colpo d’occhio. Con uno swipe

verso l’alto, si visualizza un flusso personalizzato, con le

notizie preferite in tempo reale, mentre con uno swipe verso

destra il feed si aggiornerà. Altre caratteristiche chiave

rappresento la AI Search, che con l’update suddivide i risultati

in due gruppi: da una parte quelli memorizzati localmente (dalle

e-mail del telefono, contatti, calendario, messaggi), dall’altra

quelli online. I Moments sono notifiche e promemoria smart che

appaiono sullo schermo di Huawei Assistant quando necessario. In

occasione del rilascio, Jaime Gonzalo, VP di Huawei Mobile

Services Europe, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo è fornire

tecnologie nuove ed efficaci ai consumatori. Abbiamo accolto i

feedback degli utenti europei e il nuovo look di Huawei

Assistant renderà visibili le informazioni di cui loro hanno

bisogno. La tecnologia AI che alimenta Assistant dà accesso

alle app preferite e agli aggiornamenti delle notizie in tempo

reale con un semplice tocco”. (ANSA).



