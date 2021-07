Huawei continua a investire nei giovani ricercatori italiani e lancia la Huawei Italy University Challenge 2021, una Call for Ideas dedicata ai PhD provenienti da tutta Italia grazie al coinvolgimento di oltre 50 università del nostro Paese. L’iniziativa ha l’obiettivo di promuovere il ruolo dei giovani ricercatori italiani del settore Ict per costruire insieme il futuro della tecnologia e della ricerca, concentrandosi tanto su aspetti formativi quanto sull’applicazione concreta nel mondo industriale.

Il colosso dell’Ict spiega che quest’anno il progetto coinvolge oltre 50 atenei italiani e si rivolge ai dottorandi iscritti alla prima e seconda annualità del percorso di ricerca – che competono nella categoria ‘Junior Track’ – e ai dottorandi iscritti al 3° anno o che già dispongono di un progetto di ricerca ben strutturato e avviato – competendo invece nella categoria ‘Senior Track’. Le aree tematiche dell’edizione 2021 sono ‘Antenne’, ‘Tecnologie e Sistemi di Alimentazione’, ‘Progettazione Analogica e Circuiti Integrati’, ‘Sviluppo basato su modelli’, ‘Soluzioni Integrate di Architetture di Ia’ e un open topic dedicato a soluzioni innovative trasversali. Durante l’evento finale, i candidati avranno l’opportunità di presentare i progetti con le loro idee davanti a una giuria composta dai più esperti ricercatori Huawei in ciascuna delle aree. I vincitori saranno decretati in base ai criteri di originalità, competenze tecniche, ricerca potenziale e/o impatto industriale, qualità della presentazione. Coloro che si aggiudicheranno i primi tre posti saranno premiati con apparecchi Huawei mentre al ‘Best Innovative Project 2021’ potrebbe essere assegnato un premio in denaro di 1.500 euro. Ma ovviamente l’iniziativa costituisce un canale privilegiato per future collaborazioni su progetti ad alto contenuto tecnologico, tirocini e opportunità di assunzione. Coloro che fossero interessati a partecipare possono candidare il proprio progetto per la Huawei Italy University Challenge 2021 entro il 31 ottobre 2021 sul sito dedicato.

Con l’obiettivo di dar vita alla PhD Community di Huawei per promuovere la nascita di una rete di contatti e relazioni in grado di favorire il networking e lo scambio intergenerazionale con una solida presenza sul territorio italiano, Huawei organizzerà inoltre, per tutta la durata dell’iniziativa, diverse occasioni di coinvolgimento e confronto. Il primo webinar, organizzato in collaborazione con Fondazione Emblema lo scorso 8 luglio, ha illustrato l’impegno di Huawei nel campo della Ricerca e Sviluppo e i Centri di Ricerca italiani. “Siamo entusiasti di rinnovare la Huawei Italy University Challenge’ che quest’anno, insieme ad altre iniziative e preziose collaborazioni con i principali atenei italiani, mira a valorizzare i giovani ricercatori del nostro Paese e a soddisfare la crescente domanda di competenze e specializzazioni altamente qualificate nel settore Ict, favorendo l’innovazione tecnologica e la trasformazione digitale, oltre che ad attirare e trattenere i talenti locali promuovendo la competitività e l’attrattività dell’Italia”, ha commentato Renato Lombardi, Head of Huawei Italy Research Center.